Sprostý podvod! Americká kráska a bojovnice za práva žen totálně selhala

Kromě soutěží krásy sbírala Gormanová body také svým zuřivým zapojením do kampaně MeToo. Sama sebe označovala za oběť sexuálního zneužívání ve věku třinácti let. Jako náctiletá prý také úspěšně přemohla rakovinu. V poslední době se umísťovala na stupních vítězů obtížných běžeckých ultra a byla zařazena do týmu 18 reprezentantů USA ve skyrunningu.

Jenže pak přišel zvrat. Vítězství v East End Trail Ultra na vzdálenosti 50 kilometrů se ukázalo jako podvodné. 24letá kráska si zkrátila trať. Druhé místo na Pineland Farms Trail Challenge na vzdálenost 50 mil (přes 80 km) také nevybojovala čestně. Následovaly diskvalifikace a kabát, tentokrát nikoli vyvedení v nejmodernějším střihu a pošitý zářivými flitry, ale ušitý ze samé ostudy. Gormanová si opět několikrát zkrátila trasu. „Předběhla jsem ji v druhém kole a pak ji až do cíle neviděla. Myslela jsem si nejdřív, že jsem byla jen příliš zabraná do sebe, ale upřímně řečeno, její diskvalifikace mě nepřekvapuje," řekla později novinářům Polina Lepniakova, právoplatná vítězka 50kilometrového závodu.

https://www.facebook.com/marathoninvestigation/posts/1929968167062585

Do celé věci se vložil také server Marathoninvestigation.com, hlídací pes běžeckých soutěží. Gormanová dostala jak od organizátorů soutěží, tak od novinářů několikrát příležitost se k celé věci vyjádřit. Nevyužila ji. Když byla organizátory 50mílovky požádána o data ze svých sportovních hodinek, odmítla to. Namísto toho zaslala pouze fotografii displeje, na němž je sice zobrazena vzdálenost přes 50 mil, ale není vidět nic dalšího – ani výsledný čas, ani datum. Takový „důkaz" si snadno pořídíte třeba jízdou v autě.

Navíc se začínají ozývat i hlasy velmi zpochybňující její pohnutou minulost. Byla to všechno pouhá lež sloužící ke zvýšení popularity? Možná. Jedno má ale Gormanová jisté – diskvalifikace ze závodů i vyloučení z národního reprezentačního týmu.