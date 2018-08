TEST: Sportovní podprsenka Mizuno Alpha ‒ alfa samice ve vašem šatníku

Znáte to, na první pohled to nevypadá dobře, ve sprše to pálí a při běhu to není příjemné. Především, když jste na závodě, sluníčko pere, do jedné ruky berete ionťák, do druhé vodu a těšíte se, až ji na sebe vylijete. Ochlazení vystřídá nepříjemné pálení, které sice odvede pozornost od bolavých nohou, ale je to taková „Sofiina volba“. Viníkem nejsou naše prsa, ale věci, které se kolem nich „pohybují“. Hrudní pás a podprsenka.