Mrtvá běžkyně: Americká komunita podporuje rodinu, politici případ zneužívají

Policie oznámila, že běžkyně byla nalezena. Bohužel už mrtvá, k tělu vyšetřovatele dovedl sám vrah. Mollie Tibbettsová byla krásná 20letá žena studující psychologii na University of Iowa. Dříve se závodně účastnila přespolních běhů a běhání zůstalo i nadále součástí jejího života. Večer 18. července před svým zmizením trávila čas s dlouholetým přítelem. Poté co se rozloučili, vyrazila na svůj večerní běh, z něhož se už nevrátila. Naposledy ji někdo spatřil asi v půl osmé večer. Do hledáčku policie se dostal i samotný přítel, ale další vývoj ukázal, že je to slepá ulička vyšetřování.

Od prvních okamžiků, kdy vyšlo najevo, že musí jít o trestný čin, prokázala běžecká komunita velikou solidárnost. Nejen běhající ženy ukázaly na velký zájem veřejnosti o brzké a pokud možno šťastné vyřešení případu. Policie spoléhala i na záznamy ze sociálních sítí nebo sportovních sledovacích zařízení. To ale bohužel k ničemu nevedlo. Za informace vedoucí k objasnění případu byly vypsány odměny v celkové výši 385 000 dolarů (více než 8,5 miliónu korun).

Téměř pět týdnů po zmizení se policii podařilo zmizení Mollie objasnit. Díky záznamům z bezpečnostních kamer bylo možné identifikovat vozidlo nápadně se pohybující v místech, kudy studentka probíhala. Řidič byl dopaden a při konfrontaci s fakty se přiznal k únosu a vraždě. Policii sám dovedl k místu, kde ukryl tělo. Podle pitvy dívka zemřela na mnohačetná bodná zranění vedená velkou silou.

Případ vyvolává v USA velkou diskuzi ohledně bezpečnosti běhajících žen. Uživatelka Stephanie to na sociálních sítích vyjádřila asi za všechny: „Něco takového je jednou z mých nejhorších obav... Když jsem ale dnes vstávala, rozhodla jsem se nenechat se zastavit. Puká mi srdce nad všemi ženami, které si jen chtějí vyjít zaběhat, ale příliš se bojí na to, aby to udělaly."

I přes prohlášení rodiny a její četné prosby byl případ zneužit i k politickým přestřelkám. Pachatelem činu byl totiž mexický imigrant a o legálnosti jeho pobytu v USA panují značné pochybnosti. Zřejmě ilegálně jej zaměstnávala jedna z farem patřících jistému republikánskému prominentovi. Ani to paradoxně nezabránilo Trumpově restriktivní administrativě ve zneužívání případu ve svůj prospěch.