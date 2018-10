Za harašení zaplatil doživotím!

Téměř šedesátiletý bývalý kanadský olympionik Desai Williams zaplatil vysokou daň za své nevhodné chování označené jako sexuální harašení. Kanadská federace s ním učinila krátký proces a bývalý sprinter a trenér si tak už ve světě atletiky ani neškrtne. Agenturní zprávy neuvádějí, čeho konkrétně se měl Kanaďan dopustit, specifikují pouze to, že se v případě oběti jednalo o dospělou osobu.

Bronzová medaile z olympiády v Los Angeles z roku 1984 a o dva roky později zlatá z her Commonwealthu, oboje za štafety 4x100 metrů. Ani to Williamse nezachránilo před noční můrou všech, kteří atletice věnovali celý život. Doživotní distanc bez možnosti jakkoli se účastnit nebo zapojit do akcí pořádaných Athletics Canada. Williams nesmí trénovat, závodit, zúčastňovat se jakýmkoli způsobem na akcích národní federace ani akcí jejích členů, klubů nebo zapojených asociací.

Williams se měl nevhodného chování dopustit v roli trenéra v roce 2010, kdy měl zneužít svého nadřízeného postavení vůči poškozené osobě. Případ byl nahlášen na začátku letošního roku a šetření bylo zahájeno v březnu.

„Nejvyšší prioritou Athletics Canada je vytváření a udržování zdravého, bezpečného a přátelského sportovního prostředí pro všechny atlety, trenéry, funkcionáře, dobrovolníky a zaměstnance," stojí mimo jiné v prohlášení národní federace, jak jej uvedl The Globe And Mail.

Williams trénoval také s klubem Scarborough Optimists Track Club, v němž se potkával i s kontroverzním Benem Johnsonem, diskvalifikovaným za doping a zbaveným rekordů i olympijské zlaté medaile. Sám Williams později přiznal, že bral zakázané látky zvyšující výkonnost.