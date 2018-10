TEST: Dámské běžecké boty Mizuno Wave Rider 22 ‒ na cestu ke Králi

Máte sen, pro jehož splnění uděláte maximum. Tak to se sny bývá, každý máme sny, ale zůstat jen u nich nikam nevede. Den má 24 hodin a snít je hezké, ale tak na devět hodin. Zbylých patnáct hodin máte na to, abyste si ten sen prostě a jednoduše žili i v reálu. A tak musíte ujít kus cesty, abyste si začali svůj sen plnit. Jenže podstatná otázka je, jakou obuv zvolíte, protože pokud půjdete v něčem nepohodlném, cesta nebude žádný med a vaše nohy budou samý puchýř. Na sen, kdy jsem si splnila sen studentský a titul doktorský, jsem zvolila obuv lodičkovou, černou. Na sen, kdy jsem si malovala na fasádu srdíčko, jsem zvolila Mizuno Ibuki. A na můj třetí sen? Na celý Spartathlon jsem zvolila téměř nové a mentolově modré Mizuno Wave Rider 22.

Ano, opravdu byly téměř nové. Naběhala jsem v nich asi šestnáct kilometrů a vzala si je na cestu dlouhou 246,8 kilometru ke Králi. Rozhodnutí možná riskantní, ale Ridery mám ozkoušené a tahle barva mi ladila. Pro jistotu jsem si poslala na check pointy ještě další boty. To kdyby náhodou pršelo, nebo mne boty tlačily, přezuji a poběžím dál. Jenže člověk míní, počasí zlobí a rozhodnutí se mění. Jelikož pršelo od začátku téměř až do konce, na chvíli pršet přestalo, aby ke konci začal opravdu „slejvák" a přibral s sebou kroupy, běžela jsem stále v mentolově modré obuvi. V noci jsem mohla poslouchat, jak boty doslova čvachtají, cítila jsem, jak mám mokré ponožky, ale když jsem usínala, tak pocit studených nohou krásně probíral.

Dámské běžecké boty Mizuno Wave Rider 22 ‒ do sucha i do vodičky.

archiv autorky

Měla jsem trošku obavy z „kozí stezky", kdy se na 162. km doslova sápete v terénu a pak běžíte sešup deset kilometrů opět po kamení, které suché rozhodně nebylo. Naštěstí boty neklouzaly a obavy o nohy byly zbytečné. Ovšem, co považuji za zázrak, bylo, když jsem necelý maraton před koncem cítila, jak se mi shrnují ponožky v botě. Tušila jsem, že to bude průšvih, ale odmítala jsem zastavit. Vzalo by mi to cenné minuty a nedej bože druhé místo. Takže jsem pelášila, boty mokré, ponožky shrnuté a najednou to strašně pálilo.

mezipodešev Cloud Wave, U4ic, U4icX podešev guma drop 12 mm výška mezipodešve 31 mm pata/ 19 mm špička povrch silniční použití objem míra tlumení vysoká došlap neutrální klenba normální voděodolnost ne

„Hm, puchýř, sakra, auuu...". Nebylo to ani trošinku příjemné, ale co můžete dělat. Buď jít, bude to trvat déle, nebo běžet, bude to rychlejší. Takže jsem běžela dalších 30 kilometrů do cíle. Počasí, že by psa nevyhnal. Taky žádní toulaví psi z vyprávění nebyli, oni nebyli ani žádní lidé ve Spartě, ale ony nebyly ani ty puchýře. Přiběhla jsem ke Králi Leonidasovi a nohy byly jako nové. Nevím, jak je to možné, ale puchýře nebyly, nehty přežily včetně laku a boty stačilo jen tři dny sušit.

PLUSY super tréninková bota ideální pro každodenní trénink a každou trať výborně tlumená a pohodlná, přesto lehká a rychlá obuv zvládne silnici, zpevněné cesty, trénink i závod MINUSY opravdu nejsou voděodolné na rychlé běhy nejsou ideální HMOTNOST 250 gramů (dámská UK 5,5) CENA 3 990 korun

Na internetu se o Wave Rider dočtete: „22. verze modelu Wave Rider je vychytaná tréninková bota na nabíhání kilometrů. Neutrální došlap se středním tlumením miluje silnice, je rychlý a je ideální na každodenní trénink. Bronzová Bota roku v kategorii TOP Model silnice 2017."

Dámské běžecké boty Mizuno Wave Rider 22 ‒ i do terénu se mnou musely.

archiv autorky

Souhlasím, podepisuji, a i když je bota bronzová, může Vás dovést na cestě za snem na příčku stříbrnou. Spartathlon byl a stále je můj největší běžecký sen a nyní také úspěch, na který bylo třeba zvolit ty správné střevíčky.

Dámské běžecké boty Mizuno Wave Rider 22 ‒ donesly mne až ke Králi.

archiv autorky