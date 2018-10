TEST: Bunda Kari Traa Sofie Hybrid ‒ čistě dámská záležitost

Smutná zpráva pro masochisty, šťastná pro všechny ostatní. Vysokým teplotám definitivně odzvonilo, a tak je na čase se opět pořádně opřít do sportu, který nás zahřeje, i když ranní teploty začínají klesat k nule. Nespornou výhodou podzimního a potažmo zimního období je, že přímo vybízí k obměně nového sportovního šatníku, protože s podprsenkou a tílkem si zkrátka už nevystačíte. To už je parket pro každou správnou ženu. A co chcete ještě více, je nová sportovní bunda od Kari Traa, je totiž funkční, tak akorát teplá, a navíc růžová.