TEST: Dámské krosové boty Mizuno Wave Daichi 3 ‒ Nejvyšší čas přezout!

Podle zákona musíte přezout od prvního listopadu a mít přezuto do konce března, jestliže se vyskytuje souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza anebo se tyto podmínky očekávají. Nejsem žádný technik, takže jsem přijela do pneuservisu v půlce listopadu a nechala práci na druhých. Ani nevím, jakou značku moje kola mají. Nejsem ani výrobce bot, takže jsem nechala práci na druhých a v půlce listopadu přezula nové Mizuno. Ale i jako blonďatý netechnik vím, že jezdí na Michelinu. A na Šumavě, kde jsem je testovala, frčely teda parádně. Jenže pořád jsem žena, tak jsem se musela podívat těm zimním pneu trošku pod tkaničky, abych pochopila, proč jako vůbec přezouvat.

Než se vrhnu na ty „chytré údaje z internetu", přiblížím vám, jak se v nich běželo. První den 21 km okruhem ze Srní na Modravu s převýšením 325 metrů a tempo 5:09 min/km. Chvilkami jsem si připadala, že patřím opravdu mezi srny, ale ty raněné. Běžet první delší běh po třech týdnech prázdnin, to není zadarmo. Jako funící srna jsem si to však v botách užila. Puchýře nevedu, protože vedu Mizuno, ponožky rovněž japonské.

Dámské krosové boty Mizuno Wave Daichi 3 ‒ jak pejsek s kočičkou obdivovali boty.

Druhý den jsem se ze srny stala parní lokomotivou, zadýchávání v tisíci metrech, mráz a 15 km, opět kopečky, opět všechen terén. Jak jinak než spokojenost. Třetí den a výběh na Březník, který byl prý lehce do kopce. Lehce rovná se krpál jako rohaté zvíře, 340 m převýšení. Tam namrzlý asfalt, zpět terén, brutální seběhy, které miluji. A nejsem jediná, Wave Daichi 3 je taky rády, mráz nemráz, kámen nekámen, prostě boží seběh.

A teď ještě k tomu technickému... Směs zimních pneu: Směs je přizpůsobena chladným teplotám a v mrazu netvrdne. Ideálně funguje při teplotách pod 7° C. Realita: Bota funguje i nad 7°, nemusíte se bát, že by vás v terénu bez kulicha a rukavic nepodržela. Podrží. A pravda je, že v mrazu byla bota stále ohebná, žádné pohorky, ale parádní odraz, přes špičku samozřejmě.

Dámské krosové boty Mizuno Wave Daichi 3 ‒ boční pohled.

Tvrdost zimních pneu: obsahují siliku, která zvyšuje přilnavost na sněhu a ledu. Někteří výrobci používají do směsí i přírodní oleje pro lepší odvádění vody, takovým výrobcem je prý i Michelin. Realita: Potvrzuji, souhlasím, funguje. Při běhu po namrzlé dřevěné lávce, stejně jako při seběhu po zmrzlém podkladu držely Daichi jako přibité. Zprvu jsem byla opatrná, asi jako když jedete po roce na náledí a nevíte, jak to bude reagovat. Našlapovala jsem zlehka, sotva se odrážela, ale druhý den byla důvěra zaručena a odraz zřetelnější.

Dámské krosové boty Mizuno Wave Daichi 3 ‒ detail podrážky.

Drážkování: Výrazný vzorek a husté prořezání dezénových bloků zajišťuje perfektní záběr na sněhu. Četné drážky navíc snadno odvádí vodu a sněhovou břečku. Realita: Záběr je perfektní, žádné prohrábnutí o půl kroku zpět. Odvod vody jsem nezkoušela, přeci jen mi připadala zima na to okusit vodu ve Vydře.

PLUSY rychlá a perfektně tlumená bota nebála bych se jí obout a mít o x kilogramů navíc, tahle bota snese hodně měkoučký podklad = spokojená chodidla Michelin Tech Soles – podešev značky Michelin poskytuje skvělý záběr a přilnavost na všech površích ap+ je nová směs materiálu podešve a poskytuje vynikající tlumení, které vás nezradí ani po stovkách kiláčků s XtaticRide bude váš běh v terénu pohodlnější; "X" vzorek podešve a speciální drážky zajistí lepší přilnavost a sladí tělo a terén v dokonalou harmonii. Prostě pohoda, vždyť jsem to psala MINUSY přemýšlela jsem, ale nevím... mohla bych uvést, že váha, ale ono se v nich běží tak hezky přirozeně VÁHA 310 gramů CENA 3590 korun

Co vím navíc proti netu? Wave Daichi 3 drží skvěle na kamenech, a to jak do krpálu, tak při seběhu z něj. V podrážce není místo pro šutry. Běžet v Daichi na asfaltu? Co myslíte? Já myslím, že pohoda. Žádná dřina, prostě běh. Můžete si tak naplánovat běh, kde klidně odběhnete pár kilometrů po silnici, vždyť v Michelinu mají zkušenost se silnicí, ne? A hlavně, nemusíte mít 4x4 a věřte, že s Daichi3 zdoláte cokoli.

Dámské krosové boty Mizuno Wave Daichi 3 ‒ Šumava jim sluší.

