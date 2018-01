TEST: Běžecké legíny Mizuno BG3000 Long Tight ‒ pohodlná a hřejivá výbava na zimu

Na běhání ve slabých legínách už to aktuálně venku věru není. Na druhou stranu, komu by se chtělo rvát si pod legíny ještě podvlíkačky, ty si nechme na běžkování na horách. Na běh to chce pohodlné legíny ze silnější látky, díky které vaše nejdrahocennější partie zůstanou v teple. Uvidíme, jestli tyto požadavky splňují nové běžecké legíny od Mizuna.