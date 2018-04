Au! Po hlavě do cíle s manželkou na krku

Ve Velké Británii se o víkendu odehrál šampionát v úprku se ženami. Závod je založen na staré skandinávské tradici, kdy nájezdní lapkové kradoucí vedle jiného i ženy museli prokazovat velkou tělesnou sílu i svižnost nohou. Britští vítězové se ještě letos chystají na mistrovství světa do Finska.

Britové mají zřejmě nějaký speciální gen pro soutěže v nejnemožnějších disciplínách. Jednou se jako o život válejí s kopce za kutálejícím se bochníkem sýra, jindy skotačí převlečeni za koně od jedné hospody k druhé. Běh s manželkami má k podobným ztřeštěnostem velmi blízko. Možná ale na rozdíl od jiných po sobě nezanechá tolik zranění, případně navíc utuží manželský sportovní kolektiv.

Celá věc spočívá v tom, že muž ve zvlněném terénu běží trať 380 metrů dlouhou a na ní překonává nejrůznější překážky. Celou dobu má ovšem na těle přichycenou svou vyvolenou. Naprostá většina párů volí nejpohodlnější variantu, kdy žena muži visí na zádech hlavou dolů zaklesnutá kolem jeho krku nohama. Tak je muž méně omezován v pohybu a může vyvinout nejvyšší rychlost.

Překážky ale nedávají závodníkům nic zadarmo. Po cestě je čeká několik sérií přeskoků balíků slámy a diváci na trati se v chladném britském počasí rádi postarají o „splash zone", zónu, v níž mohou na účastníky závodu chlístat studenou vodu. Někteří berou závod velmi vážně, jiní se přicházejí vyloženě pobavit. „Malcom má na starosti tu těžší část, já se zase snažím držet se a zachránit svůj holý život!" líčila se smíchem v cíli jedna z účastnic.

Chris Hepworth a Tanisha Princová si letos doslova doletěli pro vítězství, když Chris těsně před cílovou čárou zakopl a připravil tak tvrdé přistání jak sobě, tak své partnerce. „Vůbec jsme na to netrénovali, takže bychom měli zkusit mistrovství světa. Pokaždé to vyhrají Finové. Bylo by fajn se letos zúčastnit a porazit je," komentoval svou motivaci Chris.