Je libo úhoř? Ryby na běžcově talíři

Napůl ryba, napůl had, na talíři akorát. V případě úhoře samozřejmě nejde o plaza, ale o rybu, která je ovšem trochu zvláštní. Břišní ploutev nemá vůbec, zato hřbetní a ocasní tvoří jeden souvislý pás na hřbetě. Žije v řekách a brakických vodách po celé Evropě, nicméně jeho výskyt je poměrně vzácný. Může za to nadměrný rybolov i překážky na vodních tocích. Tento predátor si hlídá své teritorium a příliš jej nespatříte – libuje si v bahnitém dně. Protože by tyto své hrátky jen s žábrami nejspíše neudýchal, dýchá zároveň i kožním povrchem. Kdo jej někdy držel v ruce, ví, že jeho kůže je nápadně slizká.