Kalamáry po středomořsku i na grilu

Kalamáry a chobotnice patří k oblíbeným pochoutkám středomořské kuchyně a můžeme si je připravit i doma. Tito hlavonožci mají chutné maso, jímž si můžete zpestřit jídelníček jak na dovolené – klidně i běžecké, tak i jako vzpomínku na dny u moře. Smažená kolečka asi znáte, ale co to zkusit malinko jinak?

U nás je nejspíše seženete již připravené – zmrazené, oloupané, nakrájené. U moře je máte čerstvé, ale nechcete-li zaplatit horentní sumu za oběd v restauraci, budete se muset tak trochu poprat s tímto hlavonožcem v celé jeho přírodní podobě. Naštěstí už se to zvíře aspoň nijak nemrská. Jak na to? Odkrojíme hlavu i s vnitřnostmi a chapadla. Pozor na to překvápko, hlava je plná nevábné hmoty, která tvořila kalamárovu poslední večeři. Tu je třeba vymýt a propláchnout (ne však příliš, pokrm by ztratil na chuti). Odstraníme všechny tvrdé části, pokud někde jsou (kost vypadá jako kousek celofánu), včetně očí. Měkké části očistíme od povrchové kůže, tak aby bylo tělo bílé a hladké, a nakrájíme na proužky přibližně 5 cm dlouhé. Mladé kalamáry se loupat nemusejí.

Při přípravě na gril promícháme v olivovém oleji s česnekem, trochou soli a pepře. Použijeme grilovací tácek, aby zejména malé části chapadel nepropadly, nebo rovnou malou pánev, kterou je možno dát na gril a rozpálit na ní olej. Velké části grilujeme na mřížce, malé v pánvi. Po chvíli přidáme i ty velké části na pánvičku, promícháme a dochutíme a na talíři posypeme hladkolistou petrželkou.

Výborná je také středomořská směs. Na pánvi orestujeme cibulku, přidáme nakrájené kalamáry s trochou bílého vína a nakrájenou zeleninu (cukety, papriky, případně lilky, na plátky nakrájený česnek a v závěru rajče). Podáváme s těstovinami. Snad jedinou nevýhodou těchto hlavonožců je, že se při přípravě hodně smrsknou.

Oblíbenými rychlovkami u moře je dále i krevetový koktejl (někdy příště) nebo drobné rybičky obalené v mouce, které osmažíme a můžeme chroupat jako chipsy, přičemž je jíme celé. Podobně jako malé rybky můžeme připravit i nakrájené kalamáry.

Co je důležité: Všechny čerstvé mořské plody je třeba co nejdříve zpracovat, ideálně do několika hodin, maximálně však ještě týž den!