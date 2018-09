Dobře vypadá, lépe se jí. Ozdobené jídlo není jen pastva pro oči

Když je jídlo pastvou pro oči, dostaneme na něj přirozeně větší chuť. Tím pádem naše tělo začne produkovat ty správné enzymy pro jeho dobré strávení. Celý proces konzumace takového jídla je pak o poznání zdravější, než kdybychom do sebe s nechutí „soukali“ něco, co bychom měli (třeba protože je to zdravé), ale nikoliv chtěli. Umět si jídlo nazdobit se dá přitom naučit celkem snadno.