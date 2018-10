Matcha tea: Brčálově zelený budíček jako všestranná ingredience v kuchyni

Matcha tea je celoroční záležitostí. V létě ho lze konzumovat zastudena nebo třeba ve formě zmrzliny, v zimě pak jako teplý čaj nebo místo kávy jako matcha latté. Příprava je snadná.

Na začátek ale něco málo obecně k matcha tea. Jeho povzbudivý účinek je několikanásobně silnější než u kávy a také o to déle vydrží. Rozhodně se jedná o zdravější alternativu, nicméně ani v tomto případě nesmíme přehánět. Přemíra matcha tea může způsobit stejné nežádoucí účinky jako vysoká konzumace kávy a jiných kofeinových nápojů – nespavost, zrychlený tlukot srdce apod.

MATCHA: Kde se vzal a jak se vyrábí Matcha tea se vyrábí speciální technikou, kdy se zhruba měsíc před sklizní čajové lístky zastíní. Tím se zvýší produkce chlorofylu, proto je pak výsledný prášek sytě zelený a bohatý na aminokyseliny. V továrně pak ručně nasbírané lístky projdou parou, selekcí, odstraněním nevhodných částí lístku, sušením a mletím. U matcha tea existuje více odrůd, proto je při koupi vždy dobré přečíst si charakteristiku dané kategorie. Jedná se o jeden z nejkvalitnějších čajů vůbec.

Matcha tea se obdobně jako další nápoje s kofeinem nedoporučuje pít na lačný žaludek ani před spaním. Po snídani ale prokáže svoji službu dokonale. Zvláště v pošmourných podzimních a zimních ránech vám pomůže otevřít oči.

Obyčejný matcha tea

Matcha tea v podobě klasického čaje je na přípravu velmi rychlý. Dva gramy zeleného prášku rozmícháte buď lžičkou, nebo ideálně v shakeru s 1 dl studené a 2 dl horké vody. Můžete přidat pár kapek citronu, med nebo třeba zázvor podle chuti. Matcha tea nikdy nezaléváme vroucí vodou.

MATCHA LATTÉ Na tento nápoj pro mlsné jazýčky potřebujete: 2 g matcha tea 2 dl horkého mléka (může být rostlinné) 1 dl horké vody Med/ třtinový cukr / sirup na oslazení dle chuti

Postup:

Matcha tea rozmícháme v teplé vodě (teplota okolo 65 °C). Pokud máte doma shaker, čajový prášek se rozpustí o to lépe. Následně napěníme mléko. Do vyšší sklenice nejdříve přelijeme napěněné mléko, a pak přes něj pomaličku lijeme čaj. Matcha latté zaručeně ohromí každou návštěvu.

Matcha zmrzlina

Matcha zmrzlina osvěží nejen chutí a tím, že je ledová. Ještě k tomu vám dobije baterky. Matcha prášek buď můžete přidat do jakékoliv ovocné či oříškové zmrzliny, nebo ho můžete použít jako základ speciální matcha zmrzky.

MATCHA ZMRZLINA Budete potřebovat: 250 ml smetany na šlehání 3 vejce 80 g třtinového cukru nebo cca 6 lžic sirupu na oslazení (např. čekankového) 2 polévkové lžíce matcha tea trochu kůry a několik kapek šťávy z pomeranče (chemicky neošetřeného) špetku skořice (lze vynechat) Alternativou může být kůra a šťáva z citronu či limetky, podle individuálních chuťových preferencí.

Postup:

Vejce s cukrem vyšlehejte do pěny. Matcha tea smíchejte s ostatními ingrediencemi kromě smetany. Směs s matchou pomalu vmíchejte do vaječné pěny. V oddělené míse ušlehejte ze smetany hustou šlehačku. I tu následně vmíchejte k ostatním již propojeným ingrediencím. Ve vhodné nádobě pak umístěte na několik hodin do mrazáku.

Vánoční matcha sušenky

Zelená k Vánocům patří. Matcha tea se tedy v kuchyni neztratí ani před svátky. Navíc originalita tohohle cukroví se cení.

VÁNOČNÍ MATCHA SUŠENKY Budete potřebovat: 350 g polohrubé špaldové mouky 130 g másla (lze nahradit ghí) 130 g třtinového cukru rozemletého na moučku 2 vejce sáček vanilkového cukru kůru z chemicky neošetřeného citronu 4 g matcha tea

Postup:

Smíchejte všechny ingredience. Hotové těsto nechce cca 2 hodiny odpočinout v lednici (nebo v chladu na balkóně). Sušenky vytvarujte pomocí vykrajovátek, zdobit můžete razítky. Pečte na 160 stupňů cca 10 minut.

Zelená k Vánocům patří - originální matcha sušenky.

Kromě uvedených receptů lze matcha tea přimíchat do ovocných smoothie, do těsta na lívance, chia pudinku a desítek dalších receptů, včetně dortů, polev apod.