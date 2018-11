Rybí tuk už není, co býval? Nepříjemné výsledky nejnovějších studií

Omega-3 je něco jako moderní zaklínadlo. „Bohatý zdroj omega-3 nenasycených mastných kyselin" ‒ napíšete na balení svých tobolek, na vámi vyráběnou konzervu nebo lahvičku s čímkoli a hned se to lépe prodává. Svou roli sehrává i fakt, že kultury s nejdelší průměrnou délkou života mají většinou svůj jídelníček postavený na rybách. Souvisí to spolu nějakým způsobem?

Vědci zatím spolehlivě vyvrátili tři mýty o rybím tuku:

1) Mastné kyseliny v rybím tuku mají pomáhat v prevenci kardiovaskulárních chorob. Na tom sice ještě stále něco je, ale ukazuje se, že jej musíte požívat dávno předtím, než k onemocnění dojde. Pokud jste už na hranici infarktu nebo mrtvice, či už dokonce za ní, na rybí olej raději nespoléhejte. Vědci zkompilovali výsledky deseti různých studií na toto téma. Jednoznačným výstupem je, že ani velké denní dávky omega-3 podávané po průměrnou dobu čtyř let už dříve nemocným neměly žádný preventivní vliv na následný výskyt kardiovaskulárních chorob.

2) Rybí olej nám má také zajišťovat hbitý rozum a kognitivní schopnosti na vysoké úrovni až do požehnaného věku. Opět se ukázalo, že až tak růžové to zase nebude. American Journal of Clinical Nutrition zveřejnil australskou studii provedenou na 390 lidech ve věku 65-90 let. Dvě skupiny požívaly denně kapsle s omega-3 mastnými kyselinami, jejichž množství odpovídalo stogramové porci lososa, nebo stejně vypadající placebo-kapsle naplněné olivovým olejem. Po roce a půl terapie bylo stejně jako na začátku studie provedeno kontrolní měření kognitivních funkcí a výsledky byly ohromující. Skupina s omega-3 nejen že nevykázala žádné zlepšení, ona v některých ohledech dokonce vykázala mírné zhoršení oproti kontrolní skupině s placebem. Že by plusové body pro olivový olej?

3) Rybímu tuku se také připisoval pozitivní vliv na některá oční onemocnění právě díky své schopnosti potlačovat záněty. Američtí vědci provedli výzkum na 349 lidech se syndromem suchého oka, nejčastější oftalmologickou komplikací dnešního člověka. Opět byli respondenti rozděleni na dvě skupiny, z nichž jedna dostávala placebo s olivovým olejem. Závěry po roce léčby byly nepřesvědčivé: Výsledky obou skupin se od sebe nijak zásadně nelišily. Lékaři upozornili i na to, že syndrom suchého oka se zpravidla „časem zlepší sám od sebe".

Už je tedy zbytečné kupovat si tobolky s rybím tukem, nebo dokonce jíst ryby? Asi ne. Nikdy nevíte, co na vás zabere. Psychologický účinek placeba může být ohromující. A tak když si za tisícikorunu zakoupíte lahvičku plnou příslibů zdraví, možná dosáhnete tak silného placeba, že ani příznivé výsledky na sebe nenechají dlouho čekat.