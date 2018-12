Vánoční cukroví jinak: Tradiční dobroty chutnají i ve zdravějším kabátě

Pokud se celý rok stravujete zdravě, mohlo by vaše tělo prožít během Vánoc tak trochu šok. Možná to zvládá dobře a rádi si koncem roku povolíte opasek. Možná ale hledáte kompromis mezi nekontrolovaným mlsáním a dodržením zdravého lifestylu. Základem jsou co nejkvalitnější suroviny.

Pro mnohé z nás je nahrazování tradičních surovin v receptech všeho druhu už samozřejmostí. Na místo bílé mouky přijde špaldová, rafinovaný cukr vyměníme za třtinový nebo dosladíme datlemi... Stejně snadné je to i v případě vánočního cukroví. Není důvod si ho úplně odpírat, stačí zapojit kreativitu.

Zdravé cukroví uspokojí chuť na sladké a zároveň eliminuje pocit provinilosti.

SEMÍNKOVO-OŘECHOVÉ HRUDKY

Cukroví, které plně uspokojí chuť na sladké a zároveň eliminuje pocit provinilosti. Tenhle recept je rychlovka bez hodin odpočívání těsta a dnů/týdnů měknutí před konzumací. Upečeno je za chvilku a ihned k jídlu!

Co budete potřebovat 100 g ghí (přepuštěné máslo) 100 g javorového/rýžového/čekankového sirupu (vyberte podle chuti a takový, který není doslazovaný cukrem) špetka soli 100 g hladké špaldové mouky (pro bezlepkovou variantu můžete použít rýžovou) 80 g ovesné mouky (můžete si sami najemno umlít ovesné vločky) 100 g mixu nasekaných slunečnicových semínek, lískových oříšků a plátků mandlí (ty nechte vcelku) lžička skořice

Postup

V míse utřete máslo a zašlehejte do něj sladký sirup rozmíchaný v cca 5 lžících vody se špetkou soli. Po chvilce šlehání vmíchejte dvě lžíce špaldové mouky a dál šlehejte. Poté vmíchejte zbytek ingrediencí. Jestli je těsto příliš vlhké a lepivé, přidejte malinko mouky nebo třeba psyllia (indické rozpustné vlákniny).

Předehřejte troubu na 180 stupňů (horkovzdušnou na 160 stupňů). Na plech rozložte pečící papír, lžící nabírejte těsto a tvarujte středně velké hrudky. Kouzlo je v tomto případě v ledabylosti, takže není třeba formovat přesné tvary. Pečte cca 20 minut dozlatova.

Semínkovo-ořechové hrudky jsou zdravou alternativou.

TAK TROCHU JINÉ LINECKÉ

Linecká kolečka, srdíčka, zvonečky – cokoliv – jsou prostě klasika, bez které se Vánoce neobejdou.

Co budete potřebovat 170 g ghí 60 g třtinového cukru namletého na moučku 2 žloutky ½ lžičky kůry z chemicky neošetřeného citronu 100 g hladké rýžové mouky 100 g hladké špaldové mouky 20 g psyllia domácí nebo kvalitní kupovaný džem na slepování

Postup

Máslo nechte změknout, pak do něj vetřete cukr, žloutky a citronovou kůru. Promíchejte spolu s moukou do pečlivě propracovaného těsta. Vložte do potravinové folie nebo do sáčku a nechte uležet v chladu nejméně 12 hodin.

Uleželé těsto vyválejte na pečícím papíru tak, aby mělo cca 2 milimetry. Formičkou na cukroví těsto vykrájejte a do poloviny kusů udělejte uprostřed kolečko, typické pro linecké cukroví. V troubě předehřáté na 150 stupňů pečte cca 15 minut, hlídejte zlatavou až narůžovělou barvu.

Po vychladnutí natírejte plné kousky marmeládou (ne úplně k okraji) a spojujte s kousky s vykrojeným kolečkem. Na suchém a chladném místě pak cukroví uschovejte na dva až tři týdny. Pak bude chuťově nejlepší.

MEDOVÉ PERNÍČKY

Bez perníčků jako by Vánoce snad ani nebyly. Bývají jedním z prvních cukroví, které je začátkem adventu potřeba upéct.

Bez perníčků jako by Vánoce snad ani nebyly.

Co budete potřebovat 50 g ghí 4 lžíce medu 200 g hladké špaldové mouky 200 g žitné celozrnné mouky 2 žloutky 100 g třtinového cukru namletého na moučku 1 lžička jedlé sody 1 lžička skořice 1 lžičky perníkového koření 1 lžička zázvoru (nemusíte použít) 1 lžička citronové kůry bez chemického ošetření (nemusíte použít)

Postup

Utřete cukr se žloutky a přimíchejte změklé máslo spolu s medem. Postupně pak přidávejte mix smíchaných sypkých ingrediencí. Vláčné těsto zabalte do potravinářské folie a nechte uležet do druhého dne (minimálně 12 hodin).

Vyválejte těsto do tloušťky cca 4 mm a vykrájené perníčky pokládejte na plech s pečícím papírem. Mezitím si předehřejte troubu na 160 stupňů. Pečte lehce zlatavé nebo růžové barvy, cca 10 až 12 minut. Pozor na přepečení, protože pak perníčky hůře měknou. Po vychladnutí můžete ozdobit citronovou nebo čokoládovou polevou. Na druhou z nich použijte kvalitní vysokoprocentní čokoládu rozpuštěnou ve vodní lázni spolu se lžící ghí.