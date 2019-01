Domácí rostlinná mléka: Rychlá a levná výživová bomba

Zcela přírodní, bez přidaného cukru a konzervačních látek – takové je domácí rostlinné mléko, zatímco v těch kupovaných obvykle výčet ingrediencí dosahuje délky tohoto odstavce. Přitom jich stačí jen několik.

Zastánci konzervativního jídelníčku nedají dopustit na klasické kravské mléko. Jenže laktóza je jedním z nejčastějších alergenů. Některé vědecké výzkumy tvrdí, že schopnost lidského organismu trávit mléčnou laktózu se začíná vytrácet po druhém roce života. Navíc je lidské tělo nastaveno primárně na trávení mateřského mléka, nikoliv toho kravského.

Nicméně v rámci pestrého jídelníčku není nutné se mléčným produktům zcela vyhýbat, pokud nepozorujete po jejich konzumaci obtíže. Proč se ale nepoohlédnout i po rostlinných alternativách – třeba po dvou ze základních druhů?

MANDLOVÉ MLÉKO

Mandlové mléko patří k nejoblíbenějším rostlinným mlékům. Aby ne, jeho jemná oříšková chuť je lahodná. Je výborné nejen na pití, ale také k přípravě nejrůznějších dezertů, do kávy apod.

Z mandlí vyrobíte mléko jemné oříškové chuti.

Klára Antonova Fischleinová

Kromě jiného obsahuje mandlové mléko minerály jako vápník, hořčík, mangan, zinek a železo stejně jako vitamíny A, D, E a B, díky čemuž posilují řadu zásadních funkcí organismu. Včetně výživy svalů a kostí.

Mandlové mléko je nízkokalorické a doporučuje se jeho zařazení i do dětského jídelníčku. Zvláště v případě, že dítě trpí intolerancí na laktózu. Velkým benefitem tohoto rostlinného mléka je také fakt, že v organismu působí zásadotvorně a pomáhá tak bojovat proti překyselení.

Jak na to?

Příprava je velice snadná. Zhruba na 12 hodin namočte hrnek mandlí zhruba do dvojnásobného množství vody. Podtrhnout lahodnou chuť tohoto nápoje můžete přislazením pomocí sušených datlí nebo hrsti rozinek, případně brusinek. Přidejte je během namáčení k mandlím. Použít lze jak mandle loupané, tak i ty ve slupce. Díky té mléko získá vyšší obsah hořčíku.

V dalším kroku slijte namáčecí vodu a přidejte čtyři hrnky čisté vody. Pro zvýraznění chuti můžete nápoj před mixováním doplnit ještě lžičkou skořice. Vše pak důkladně rozmixujte, až voda zbělá do barvy mléka.

Do druhé nádoby pak mléko sceďte buď přes jemné sítko, nebo přes plátýnko. Ideální je nápoj scedit dvakrát. Ořechová drť, která zbyde neztratila na své výživové kvalitě, takže ji můžete dále využít na pečení, do müsli, smoothie...

OVESNÉ MLÉKO

Nejlevnějším rostlinným mlékem je to ovesné. Jeho příprava je ještě snazší než v případě mandlového mléka. Ovesný nápoj má skvělé využití do ovesných kaší, při pečení a díky své hustotě také jako náhrada smetany do omáček a krémových polévek.

Z ovsa mléko místo müsli.

Ovesné mléko je bohaté na vitamíny B a minerály jako hořčík, selen, fosfor, mangan a železo. Nechybí ani bílkoviny, vláknina rozpustná ve vodě (díky té pomáhá snížit cholesterol) a antioxidanty. Ve srovnání s mandlovým mlékem má to ovesné více vlákniny a bílkovin.

Za chvíli hotovo

Na litr ovesného mléka stačí 100 g ovesných vloček. Stačí je namočit zhruba na hodinu. Jestliže chcete zvýšit výživovou hodnotu nápoje, můžete při namáčení přidat ještě lžičku některé z mořských řas, velmi bohatých na minerály jako vápník, železo a další. Po hodině namočení vločky ve vodě rozmixujte. Nápoj pak přelijte přes sítko a je hotovo.

Ovesné mléko není chuťově nijak výrazné, proto se doporučuje přidat špetku soli a osladit jej datlemi nebo datlovým sirupem. Přidat můžete i trochu muškátového oříšku.

Rostlinná mléka skladujte v uzavřené nádobě v lednici. Spotřebovat by se měla nejlépe do čtyř dnů.