TEST: Trail Mix od Adventure Menu – luxusní pochoutka na daleké běžecké cesty

Vyrážíte rádi na své delší běhy do více či méně zachovalé přírody? Milujete trailové pěšiny, kamenité stezky po hřebenech hor a hru na přetlačovanou, kterou s vámi hraje vítr nad úrovní lesa? Tak to si určitě s sebou berete taky něco na zub. Jestli se necháváte rádi něčím překvapit, rádi zkoušíte něco nového a hlavně rádi jíte zdravé věci a ne takové, co svým složením připomínají analýzu odpadních vod nějaké chemičky, zkuste tuhle nevšední pochutinu. Ultra přírodní, extrémně šmakózní.

Aniž by to český producent nějak zamýšlel, vyrobil něco přesně podle mého běžeckého gusta. Nejrůznější speciální tyčinky, gely, sportovní nápoje mi po chvilce začnou lézt krkem a člověku se ježí všechno zbývající ochlupení lebky, když si představí, že by do sebe měl cpát další cukr. Ble! Proto jsem už delší dobu na číhané po čemkoli smysluplném a nesladkém, co by se dalo brát na dlouhé výběhy, nebylo to náročné na skladování, dlouho to vydrželo v případě, že něco zbude, bylo to přiměřeně zdravé, obsahovalo co nejširší skladbu živin – a hlavně: dalo se to žrát.

Já nevím, jak to máte vy, ale něco jako „trail" a „mix" aktivizuje má mozková spojení vyvolávající vzpomínky na mixové trailové cesty: kamení, skály, bláto, sníh, studená řeka, led, písek, tráva, zase sníh a zase kamení... prostě něco jako islandský Laugavegur Ultra třeba. Trail a mix jsou pro mne jedny z nejlibozvučnějších slov běžeckého slovníku. A jakmile jsem je zaslechl jednou někoho vyslovit dohromady v souvislosti s nějakým novým výrobkem, bylo mi všechno jasné: Potřebuju to, chci to, ať už ten Trail Mix znamená cokoli, musí to být moje!

A když jsem pak skutečně měl příležitost pohýčkat ono cosi v ruce (a následně mezi zuby), řeknu vám, že to, co jsem prožíval, bylo všechno ostatní, jen ne zklamání. „Bua, bomba!" pěly mé chuťové pohárky, ještě než stoličky stačily podrtit tu plnou hrst sušeného masa, oříšků, semínek a ovoce. Chutě máme samozřejmě každý různé, ale zkuste si představit třeba jemně zauzenou krůtičku v doprovodu sušené brusinky, vlašského ořechu a spousty dalších sušených dobrot. A třeba v okamžiku, kdy už máte za sebou dvacet třicet kilometrů v nelehkém terénu a začínáte pociťovat, že „by se do vás něco vešlo". Vytáhnout v takovou chvíli z trailového batůžku Trail Mix je asi podobný pocit, jaký by určitě zažil umírající žízní na poušti, kdyby se mávnutím kouzelného proutku ocitl v Luhačovicích u pramene Vincentky...

PLUSY přírodní produkt vysoká výživová hodnota obsahuje všechny základní výživové složky praktické a odolné balení skvělá chuť, krásná vůně MÍNUSY vyrábí se až teď HMOTNOST cca 108 a 58 gramů (100 a 50 g směsi + obal + absorbér) CENA 235/129 korun

Ale teď k tvrdým datům: Směs se vyrábí ve dvou základních kombinacích se sušeným hovězím a sušeným krůtím masem. Zároveň existují také dvě varianty váhové, a to po 50 a po 100 gramech. Vše je navíc v pěkném, ale hlavně velmi kvalitním a odolném pytlíku, který je opětovně uzavíratelný na tzv. „mačkací zip". Po důkladném uzavření je balení opět prachotěsné i vodotěsné a na svých výbězích nebo závodech s ním můžete provádět prakticky cokoli, aniž by vaše pochutiny utrpěly nějakou újmu.

Základem je vždy jemně zauzené, krásně voňavé sušené maso.

Krůtí Trail Mix dále obsahuje: sušenou kanadskou brusinku vlašské ořechy sušený rybíz rozinky mandle slunečnicové semínko sušené jablko lískové ořechy dýňové semínko sůl

Hovězí varianta v sobě ukrývá dále: sušené goji pekanové ořechy sušený rybíz rozinky mandle slunečnicové semínko sušené jablko lískové ořechy dýňové semínko sůl

Kromě tolik potřebné energie (ořechy obecně mají velmi vysoký poměr energie/hmotnost) a soli dodává směs velmi dobrý mix všech výživových složek: sacharidy, bílkoviny a tuky (31/26/27 gramů na 100g balení). Směs je bez chemických přísad a přirozeně bezlepková.

Za mne osobně palec zdvižený vysoko nahoru. Něco takového jsem do svého trailového jídelníčku už dlouho hledal. Jak sušené hovězí maso, které výrobce produkuje už delší dobu, tak i současnou směsnou novinku jsem podrobil důkladným testům v terénu – ke své absolutní spokojenosti. Sušené hovězí se mnou proběhlo Českou republikou napříč, trailová směs se účastnila dalšího běhu pro dobrou věc, 100km běžeckého nočního dobrodružství z hory Blaník na pražský Černý most.