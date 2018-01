Zimní superpotraviny - jáhly

Jsou to vyloupaná zrníčka z prosa setého ve tvaru malých žlutých kuliček o průměru asi jeden milimetr. Proso je rostlina z čeledi lipnicovitých travin. Jáhly bývaly nedílnou součástí kuchyně našich prapředků, než je vytlačila rýže. Využitelné jsou též jako krmení pro ptáčky - semínka prosa chutnaly i našemu andulákovi, který se dožil téměř třinácti let. Proso/jáhly pochází z jichovýchodní Asie a díky stěhování národů se dostaly do Evropy.

S čím nám mohou pomoci?

Vysoce výživná potravina se získává odstranění svrchní vrstvy prosa setého. Neobsahují lepek, jsou chutné a dobře stravitelné. Jsou bohaté na sacharidy (70 %), obsahují dále bílkoviny, vlákninu a minerály: draslík, hořčík, fosfor, měď, železo, zinek a vitamíny skupiny B. Přílohy jako brambory či těstoviny nemají ani polovinu toho, co obsahují jáhly. Lidí dříve znali a běžně jedli jáhlové kaše s oříšky, jáhly se slaninou či koláč jahelník s ovocem.

Podle tradiční čínské medicíny jsou jáhly zásaditou potravinou se zahřívacím účinkem. Posilují oči a oslabené ledviny, hodí se v rekonvalescenci nebo při vysoké sportovní zátěži. Postaví vás na nohy při celkové únavě. Působí mírně diureticky, čímž přispívají k čištění ledvin, nezapomínáme proto dostatečně pít. Příznivě působí na zažívací trakt, slinivku, žaludek, slezinu. Díky obsahu železa pomáhají při anemii, obsah křemíku svědčí mimo jiné vlasům a nehtům. Pokud se vám třepí či lámou, máte křemíku málo. Křemík dále napomáhá udržet elasticitu kůže, i hojení ran. Proso se ale nemusí jen jíst: odvar z neloupaného prosa pomáhal k celkové očistě organismu a k vyvolání pocení. A proč jsou někdy jáhly nahořklé? Díky obsahu tuku – nenasycených mastných kyselin, žluknou. Proto je mějte v zásobě co nejčerstvější.

Jak s nimi pracovat?

Základ: Před zpracováním jáhly spařte nejlépe dvakrát vroucí vodou, aby se zbavily případné nahořklé chuti. Dále je to podobné jako s rýží – na jeden hrneček jahel dva hrnečky vody. Vaří se 12-15 minut. Poté scedíme přebytečnou vodu a dále s nimi pracujeme tak, jak jsme zvyklí, třeba také s rýží, kterou dobře známe. A dále se meze nekladou. Došly nudle do polévky? Nasypte trochu jahel...

Co z nich vyrobíme nasladko? Koláč jahelník se švestkami, jahelné kuličky ze suchého ovoce, sladké kaše i něco na způsob nudlí s mákem. A naslano jako přílohu nebo právě do té polévky. Na obrázku máme houbové rizoto, či spíše „jáhloto" s kuřecím masíčkem a vůbec to nebylo špatné. Zatímco zbytek rodiny napoprvé příliš nedůvěřoval a dal si k houbové specialitce těstoviny, s jáhlami mé chuťové pohárky rozhodně nestrádaly. Udělat je není tak těžké – zatímco na první pokus se mi je povedlo převařit, na druhý to vyšlo.

Jak může vypadat slaná kaše? Povařené jáhly posypeme strouhanou mrkví a podle chuti další kořenovou zeleninou a ochutíme solí, pepřem a lisovaným česnekem. Poklademe malými rajčátky nebo mladými salátovými lístky, dozdobíme petrželovou natí.

Co takhle dát si jáhly s guláškem z batát? Batáty pokrájíme a s lístky špenátu a trochou cibule připravíme podobně jako guláš. Jáhly připravíme podle základního receptu a vše dozdobíme různými druhy salátových lístků. Kombinace chutí je neodolatelná.

JAHELNÉ KULIČKY 200 g jáhel 30 g rozinky 30 g sušené švestky 15 g sušené meruňky 20 g mandle med kokos vanilkový prášek Jáhly, je-li třeba, spaříme horkou vodou, propláchneme, následně 15 minut vaříme. Po uvaření vložíme do mísy, přidáme na velmi malé kousky nakrájené sušené ovoce, pomleté mandle, med, kokos a vanilkový prášek. Vše spojíme šťouchadlem na brambory. Formujeme kuličky, které obalíme v kokosu. Necháme vychladit. Kuličky jsou přirozeně bezlepkové a navíc, pokud si zvládneme dát dva menší kousky, téměř je nemusíme započítávat do sacharidového příjmu dne.

