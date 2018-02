Kadeřávek – ideální zimní zelenina

Tento bráška rozličných druhů známějších kapust je u nás drobet nedoceněný. Je to ale škoda, protože je to doslova elixír zdraví. Je bohatý na vápník, vitaminy C a K a železo. Dále obsahuje vitaminy řady B, karotenoidy, lutein, hořčík, fosfor, kyselinu listovou, jód a vitamín E. Působí protinádorově, protizánětlivě a detoxikačně. Je bohatý na vlákninu a minerály. Podporuje činnost štítné žlázy, metabolismus a imunitní systém, upravuje trávení, pomáhá likvidovat patogenní bakterie a viry v těle.