NZB ‒ seznamte se s novým přírodním dopingem z černých bobulí

Trojpísmenná zkratka evokuje něco jako EPO, pouze s tím rozdílem, že tady by mělo být všechno přírodní a legální. Jde o výtažek z novozélandského černého rybízu (New Zealand Blackcurrant). Proč zrovna až ze vzdáleného souostroví? Právě novozélandská odrůda by měla obsahovat nejvíce antokyaninů, což jsou látky způsobující jednak modré zabarvení plodů, jednak zatěžovanému tělu zvláště prospívající.

Samotná rostlina tyto látky produkuje jako ochranu proti nepříznivým vnějším vlivům a vypadá to, že téhož je schopna i v lidském organismu. Silný antioxidant chrání lidské buňky před útoky volných radikálů a ‒ jak ukázaly výzkumy ‒ umožňuje tělu podávat lepší a efektivnější výkony.

Poprvé oficiálně začala používat NZB nizozemská triatlonová reprezentace v roce 2011 a předtím i potom bylo provedeno několik studií, ovšem převážně na cyklistech. Výsledky se zobecňují i na další sporty včetně běhání, u cyklistů se ale nejlépe očišťují statistické výsledky od různých dalších vlivů a chyb měření, protože jejich výkon není kromě jiného do takové míry ovlivnitelný správnou technikou provedení. A co studie prokázaly?

NZB snižuje u vytrvalostních sportovců tvorbu laktátu o 20 % oproti kontrolní skupině. Vědci zatím nemají příliš jasno v tom, čím je právě toto způsobeno, domnívají se však, že výtažek z černého rybízu pomáhá tělu více energie získávat z tuků než z uhlohydrátů. Studie z roku 2015 totiž ukázala na 27% nárůst oxidace tuků při používání NZB. Tatáž studie vyvozuje několikaprocentní výkonnostní nárůst při vytrvalostní zátěži ‒ převedeno na maratónskou trať zlepšení o 6 minut. Což na jednu stranu není mnoho, na stranu druhou by to mohlo znamenat zdolání dvouhodinové maratónské hranice i s určitou rezervou.

To zdaleka není všechno, co přírodní výtažek má umět. Má rovněž zlepšovat regeneraci a o zhruba pětinu zvýšit rychlost oběhu krve (lepší okysličování svalů, rychlejší přenos energetických zásob a odvod odpadních látek...). Sečteno a podtrženo, když se nadopujete černými bobulemi, zlepší se vám práce kardiovaskulárního systému, ustálí se hladina cukru v krvi, zlepší se vám paměť i kognitivní procesy, zpomalíte stárnutí. A cena? Počítejte v přepočtu minimálně s tisícikorunou na měsíc ‒ a to je velmi střízlivý odhad. Výzkumy byly prováděny s několikanásobně vyššími dávkami. Ale třeba bude stačit i rybízová marmeláda od babičky...