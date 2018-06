Příprava na maratón: Zvládneš to? Co bys měl, abys na to měl?

Známe to asi úplně všichni, nejen před maratónem, ale před každým závodem. Z blížící se hodiny H jde najednou trochu strach, malinko znejistíme a ptáme se sami sebe: Zvládnu to? Opravdu to dám za ten čas, na který jsem trénoval, trénovala? Často se objevuje sebekritika a záchvěvy nedůvěry ve své vlastní schopnosti. Přinášíme vám šest kontrolních bodů, které vám pomohou poznat realitu, podpořit sebevědomí, případně mít opravdu realistické plány.

Tak dám to, nebo co?!

Stabilní kilometráž

Naběhané kilometry jsou základem každé přípravy. Když se zahledíte do svého tréninkového deníku na posledních 10-12 týdnů, jak to vypadá? Byly vaše výkony stabilní a nevykazují větší výkyvy? Přípustné jsou ojedinělé výchylky na úrovni 10-25 % objemu. Pokud byla vaše příprava velmi konzistentní, máte nejlepší předpoklady pro dosažení svého cíle.

Cílové tempo

Pokud trénujete například na maratón a konkrétní výsledný čas, je třeba vypočítat si potřebnou rychlost v minutách na kilometr a tu pravidelně trénovat. Jedině tak můžete být psychicky i fyzicky připraveni na takový výkon. Jedna věc je ovšem udržet tempo po určitou dobu, jiná věc je cítit se v tomto tempu téměř pohodlně a udržovat jej bez absolutního vynaložení všech sil. To, že své cílové tempo dokážete udržovat plynule a bez pocitu, že každou chvíli vypustíte duši, je další známka toho, že na to máte.

Dlouhé běhy

Kdo se připravuje na maratón, bez long runů se zřejmě neobejde. Opět platí něco podobného jako v předchozím bodě. Pokud uběhnete v pohodovějším tempu 30 kilometrů a dalších několik dní to na sobě ještě pociťujete, není to úplně dobré znamení. Naopak rychlé zotavení v následujících dnech je příslibem dobrých výsledků. Nejúspěšnější maratónci do svého tréninkového programu zařazují občas také stupňovaný long run nebo long run s negativním splitem, tedy s druhou polovinou rychlejší, než byla ta první. Trénink, kdy musíte pořádně zabrat, i když už jste pořádně unaveni, vás ještě lépe připraví na opravdový závod na maratónskou vzdálenost, kde vás něco podobného s velkou pravděpodobností čeká.

Odolné nohy

Na počátku přípravy je obvyklé, že vás po tréninku budou bolet nohy. Pokud ale příprava probíhá zdárně, měli byste na sobě pozorovat i v tomto směru neustálé zlepšování. Jedním z pozitivních přínosů tréninku by mělo být zvyšování rezistence nohou vůči únavě. Takže ke konci přípravy už byste se i po těžších trénincích měli cítit víceméně dobře, vaše nohy by měly být zvyklé a odolné.

Doplňování energie

Maratón už nelze uběhnout bez doplňování tekutin a energie. I s tímto ve svém plánu příprav počítejte a experimentujte, abyste na den D měli pro své tělo připravenou ideální stravu. Nutriční příprava je stejně důležitá jako ta běžecká. To ona vás může i s tou nejlepší kondicí na závodě doslova a do písmene poslat do kolen. Před cílovým závodem byste měli mít jasnou představu, co budete po cestě jíst a pít, všechno mít řádně odzkoušeno a po občerstvení se cítit i v oblastech zažívacího traktu silní a v pohodě.

Psychická odolnost

Mentální příprava je další neodmyslitelnou součástí úspěšné maratónské přípravy. Na startovní čáře mohou ožít vaše nejrůznější strachy, obavy, noční můry. Je potřeba být připraven. Ideálně na všechno. Ten, kdo to s přípravou opravdu myslí vážně, trénuje i za nepříznivých okolností, případně nejrůznější nepříjemnosti aktivně vyhledává. I z uvedených důvodů je někdy výhodné například vyběhnout na lačno, běhat v dešti, ve sněhu, za nejprudšího vedra, za velké únavy... Úspěšní maratónci se poznají podle toho, že jsou odolní jak fyzicky, tak psychicky.