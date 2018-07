Vypočtěte si svůj nejlepší možný čas na maratónu! Jednoduché vzorce prozradí, jak na tom jste

První z matematických pomůcek začínajícího maratónce je poměrně jednoduchá. Říká, že váš nejlepší možný čas (NČM) na maratónské distanci lze odvodit z nejlepšího času na 10 kilometrů (NČD) a to, když jej vynásobíte téměř ďábelským koeficientem 4,666.

NČM = NČD * 4,666

Pokud máte nejlepší čas na 10 000 metrů například 40 minut, bude výsledek 40*4,666=186,64 minut, tedy 3 hodiny 6 minut 38,4 vteřiny.

Časem ale matematičtí maratónci a maratónští matematici přišli na to, že v oblasti spodních hodnot tento vzorec více zkresluje. A tak empirická praxe přinesla poučku

10 000 metrů za 30 minut = maratón za 2:20:00 ± 1 minuta na levé straně rovnice = ± 5 minut na pravé straně rovnice

Náš modelový příklad s desítkou za 40 minut tak dává

+ 10 minut na desítce => + 50 minut na maratónu. 2 hodiny 20 minut + dalších 50 minut ukazuje na nejlepší dosažitelný čas na maratónu 3:10:00.

Co si počít, když ještě nemáte naměřený osobní rekord na desítce? Tak zkuste co nejlépe zaběhnout alespoň jeden kilometr. Nejlepší čas na 1000 metrů pak stačí vynásobit číslem 54. Pro zjednodušení předpokládejme například jeden kilometr za 3:30 min (NČK). Takový běžec by měl pravděpodobný nejlepší čas maratónu na úrovni:

NČK * 54 = NČM

3,5 * 54 = 189 minut, tedy 3:09:00 hodin

Pro úplnost doplníme ještě empirické vztahy mezi desítkou, půlmaratónem a maratónem. Tyto vzorce využijete v případě, že máte zaběhnutou desítku a chystáte se na půlmaratón nebo máte zaběhnutý půlmaratón a chystáte se na maratón. Nejlepší možný čas na půlce (NČP) je 2,21 násobkem nejlepšího dosaženého času na desítce (NČD).

NČP = NČD * 2,21

Náš vzorový běžec s desítkou za 40 minut má předpoklad zdolat půlku za 40*2,21=88,4 minut, tedy 1:28:24.

Pokud už máte zaběhnutou půlku a říkáte si, za jak dlouho asi můžete uběhnout maratón, máte situaci ještě lepší, tyto odhady bývají zpravidla ještě přesnější. Jednoduchý vzorec tentokrát zní: Nejlepší dosažený čas na půlmaratónu vynásobený 2,11 dává maximální možný čas na maratónu.

NČM = NČP * 2,11

Náš hypotetický běžec s půlmaratónem za 1:30:00 tak zdolá maratón za 1,5*2,11=3,165 hodiny, tedy za 3:09:54. Všechno jasné? Tak teď už jen vzhůru do tepláků a trénovat!