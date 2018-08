Kolenem sem, kolenem tam. Pečujeme o jeden z nejdůležitějších kloubů (I)

Kolenní kloub je tvořen kostí stehenní, holení, lýtkovou a čéškou. Hlavní dosedací plochy mezi kostí stehenní a holenní jsou od sebe odděleny vnitřním a vnějším meniskem. Jakýmsi „vystláním" a zároveň tlumičem nárazů. Z přední strany dotváří kloub ještě čéška. U ní jde vlastně o zkostnatění části velké a silné šlachy čtyřhlavého svalu stehenního. Celý kloub stabilizují vazy ‒ vnitřní a vnější postranní vaz, přední a zadní zkřížený vaz.

Největší potíže většinou dělají dva poloměsíčité chrupavkovité útvary ‒ vnitřní a vnější meniskus. „Nejčastěji dochází k úrazům vnitřního menisku, kdy kupříkladu běžíme a šlápneme do nějaké díry, na volný kámen a podobně nebo v případě prudkých změn pohybu. Meniskus se v takové situaci skřípne, či rovnou roztrhne. Pokud již dojde k chirurgickému zákroku, nejčastěji se většinou operují menisky, zvláště co se týče odstranění mrtvé tkáně. Kousek odumřelé tkáně uvolněné z poškozeného menisku se totiž volně pohybuje po kloubu a poškozuje jeho vnitřní plochy," doplňuje Jakub Schindler.

Na příkladu zraněného sportovce následně vysvětluje: „Prvotní byl zde nějaký problém s poškozeným meniskem. To má zpravidla za následek snížení celkové stability kloubu. Při pohybu v terénu, na nezpevněných cestách a podobně, kde dochází k rychlejším změnám pohybu, rotacím a tak dále následuje přetížení předního křížového vazu. Tady si můžeme ukázat ještě další spojitosti v lidském těle. Všimněte si propadlé podélné klenby na obou chodidlech. To následně zapříčiňuje dlouhodobé přetěžování vnitřní části kloubu, vnitřního postranního vazu a menisku, potažmo předního zkříženého vazu. Vidíme také přetížené lýtkové svaly, svaly zadní strany stehen a asi by se dalo hovořit i o zanedbaném strečinku," říká zasvěceně fyzioterapeut Schindler. Jak je vidět, v našem těle opravdu souvisí všechno se vším a vleklý problém může mít svou příčinu i poměrně daleko od „místa činu" na dráze našich pohybových vzorců.

Při vyšetření stavu kolenního kloubu by měla čéška víceméně volně klouzat ve všech směrech. Následuje kontrola tuhosti stehenního svalu. Pokud zavítáte do ordinace fyzioterapeuta, bude to mít i další velkou výhodu: Takové vyšetření bývá zároveň také terapií. Vyšetření pohyblivosti v kloubech dolních končetin tak může zároveň obnášet i protahování jednotlivých svalů i jejich obalů (fascií), rozhýbání drobných kůstek v chodidle a podobně. Dobrý terapeut vás zároveň naučí, jak v procvičování pokračovat i doma. Na většinu cviků vám bude stačit prostěradlo, větší ručník nebo švihadlo ‒ podívejte se na naše instruktážní video!

Vytvořeno ve spolupráci s Aquapalace Praha.