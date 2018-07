Neobvyklá anketa: Co byste poradili zájemcům o běhání?

Kdyby někdo přišel a řekl by: „Mám chuť a zájem běhat, poradíš mi, jak začít?" Koukal bych na toho člověka jak na zjevení a po delší odmlce bych dodal: „BĚŽ!" Lukáš Kozlík

Aby více běhali a méně o tom „filozofovali". Miloš Smrčka

Nečti všechny ty nesmysly o botách, trikách a bundách a obuj si jakékoli sportovní boty, anebo lépe vůbec žádné, a vyraž. Když už nemůžeš, přejdi do chůze a pak se zase rozběhni, uvidíš, jaká je to paráda. Petr Štěpánek

Pokud jste šneci jako já, hlavně z počátku neblbněte. Nejde o to se utavit během prvních tří měsíců. S běháním je to stejné jako s novou láskou. Zpočátku se musí hodně opatrně. Ochutnávejte jen po malých douškách a těšte se na ohňostroj. Markéta Peggy Marvanová

Asi aby zvážili, zda chtějí běhat závodně nebo pro radost. Pokud závodně, tak je třeba tomu obětovat opravdu všechno, pokud pro radost, tak bych rád, aby ta radost na nich byla vidět. Zatím se mi jeví, že hobby běžci jsou po závodech více zničení než závoďáci, a to považuju za nesprávný přístup a hazard se zdravím. Alexandr Neuwirth

Vydržte, trénujte, odpočívejte a běhejte vždy pro radost. Jan Škrabálek

Jestli někoho napadne, že by mohl začít běhat a z různých důvodů to ještě neudělal, tak ať jde do toho. A hlavně ženám (starším) bych radila, aby běh zkusily, je to duševní i fyzická očista. A ženy mají vůli a o té vytrvalostní běh hlavně je. Pavlína Procházková

Zapomeňte na běh ve školním věku, kdy vás nutili do něčeho, co dělat nechcete. Prostě vezměte boty, vyrazte do parku a zkuste to. Na poprvé to třeba nebude žádná sláva, ale příště už to bude lepší. A buď vás to chytne, nebo ne. Martin Singr

Běhat a nenechat se ničím a nikým odradit. Jedině pak se budou cítit svobodní a nezávislí na nikom a ničem v této společnosti, protože běh osvobozuje. Zdeněk Smutný

Vyběhnout dnes, nečekat na zítřek a běhat „celý rok". Radek Leszczynski

