5 tipů jak z tréninku nevypadnout ani o rodinném víkendu či dovolené

Prázdniny? To je jen další tréninkový tábor!

Tréninkový kemp totiž v podstatě také není nic jiného než pár dní s odlišným fázováním tréninku s důrazem na řádnou přípravu a regeneraci. Úplně stejně jako váš prodloužený víkend na venkově!

Jak nepřehlédnout šance a jak si to užít?

Využijte toho, že jste se dostali z města, a místo betonu a asfaltu dopřejte svým nohám a kloubům měkčí dopady na lesních a polních cestách. Změnou povrchu odlehčíte svému pohybovému aparátu a do své přípravy vnesete prvek pozitivního překvapení.

Cross training číhá všude

Změna prostředí může být velmi užitečná i v tom směru, že se vám nejspíš naskytne nepřeberné množství příležitostí vložit nějakou tu crosstrainingovou jednotku do svého rozvrhu. Vezměte rodinu na lodičky (při pádlování zapojíte svalstvo horní poloviny těla, protáhnete trochu ruce a záda), na šlapadla (procvičíte nohy bez jakýchkoli prudkých nárazů), na kola (pravděpodobně dostanete zátěž navíc ve formě potomků nebo proviantu ‒ trénink se zátěží), do hor (zátěž vytvářenou potomky a dalšími nezbytnostmi můžete vykompenzovat použitím hůlek). Uvidíte, že když budete mít oči otevřené, nějaká možnost jak se „obětovat pro blaho rodiny" a dát si u toho pořádně do těla se vždycky najde.

Sledujte, kde se dá něco zdravě sezobnout

Obvykle jsou prázdninové vyjížďky mimo domov spojeny také s netradičním stravováním. Zkuste na to více myslet a uvidíte, že i když s kamarády opékáte třeba prase, najde se i dostatek salátu a dalších skvělých věcí, o které vlastně nikdo moc nestojí, a přitom jsou velmi zdravé a pro vás v tréninku přímo blahodárné.

Ukradněte si pár minut navíc

Dny strávené na dovolené jsou zároveň dny, kdy jakýkoli denní režim padá. Zkuste toho využít. Zatímco ostatní budou třeba ještě bezvládně vysedávat u zbytků oběda, vy se můžete někam ztratit a dát si půlhodinku zdravého spánku navíc pro zvýšení regenerace po náročném tréninku.

Nepodceňujte pohodu

Socializačním příležitostem se ovšem vůbec nevyhýbejte. Příjemně strávené chvilky s přáteli či rodinou mohou přispět k dobrému rozpoložení, které zároveň pomůže spláchnout stresy a starosti všedního dne a tím zároveň přispět k lepšímu vyznění celé vaší sportovní přípravy.