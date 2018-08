VIDEONÁVOD: Hoďte se do formy pomocí žebříku!

Možná jste ho už viděli někde na fotbalovém hřišti, když trenéři proháněli jim v dobré víře svěřenou omladinu. A možná jste si říkali, co je to za blbost. Omyl! Ta podivná věc s postranicemi z popruhů a příčkami z plastu nápadných barev nám může v lecčems pomoci. Chcete zvýšit svou rychlost? Zlepšit celkovou koordinaci pohybů? Posílit tělo i mysl? Prohnat svůj kardiovaskulární aparát? Odpovědí na to všechno je tréninkový žebřík!

Dnes se dá taková věc sehnat za dvě tři stovky (prodávají se i dražší, ale to už opravdu nemá jakýkoli smysl) a k vidění je občas i v nejmenovaných supermarketech s potravinami. Většinou se prodává včetně sáčku na přenášení a několika kolíků pro připevnění na travnatém povrchu. Použít se dá ale v podstatě všude. Na hřišti, na chodníku, na asfaltu, na louce, v lese...

Cvičení na žebříku kombinují rychlostní cvičení s koordinací. Cvičení můžete začít třeba přizpůsobenou běžeckou abecedou, přičemž úkolem je trefit se chodidlem vždy mezi příčky, aniž bychom na ně šlápli nebo se jich dotýkali. Mezi jednodušší cviky patří také nejrůznější poskoky jak na jedné noze, tak na obou. Pro zkušenější existuje nepřeberná řada složitějších pohybových vzorců, které díky rychlým změnám směru pohybu a ne úplně standardním úhlům zatížení dají posílit vašim kotníkům, lýtkům, holením...

Na žebříku ale nemusíme týrat pouze své nohy. Krásně jej lze využít i na posílení středu těla (core). Stačí přejít do vzporu ležmo (plank) a dlaně využít podobným způsobem jako předtím chodidla. Většinou je cvičení se žebříkem velká legrace a běžce baví. Asi ho nebudete zařazovat do každého tréninku, ale jednou dvakrát do týdne může představovat vítané osvěžení vaší přípravy.