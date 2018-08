TRÉNINK: Sestupná pyramida pro maratónce

Do hlavní pozimní maratónské sezóny je ještě docela daleko, ale poctivý maratónec trénuje samozřejmě už teď. Přinášíme vám další tip na trénink, kterým si můžete zpestřit přípravu a zároveň zvednout výkonnost. Jde o poctivý více než hodinový trénink s důrazem na rychlostní vytrvalost, tedy přesně na to, co budete potřebovat, pokud budete chtít zdolat určitý cílový čas.