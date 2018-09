Zdravé volty do vašich životů: Zkuste EMS, budete jako kosmonauti!

Každý správný běžec ví, že by měl kompenzovat, kompenzovat, kompenzovat. Co to znamená? Lapidárně řečeno dělat cokoli jiného než běh. Zaměstnat i jiné svalové partie než nohy, dát tělu jiné impulzy než pravidelné střídání levé a pravé nohy, případně mu poskytnout jiné prostředí, například vodu. Není tajemstvím, že profesionální běžci pravidelně posilují, strečují, plavou. A spousta z nich využívá i dobrodiní EMS.

EMS je zkratka pro ElektroMyoStimulaci, podněcování svalové činnosti pomocí elektrického proudu. Tato technika jako taková není nikterak nová. Lidstvo s ní experimentuje už dlouhá léta a úplně poprvé se tento nápad objevil s rozvojem kosmonautiky. Lidské tělo ve stavu beztíže nemusí překonávat žádné velké síly ani tlaky, a tak jeho kosterní svalstvo rychle atrofuje. Aby se tomu zabránilo, vymysleli vědci způsob, jak svalovou tkáň efektivně aktivovat.

Malé a pro zdravého člověka neškodné proudy se vysílají do těla sportovce tak, aby přiměly svaly ke kontrakci, stažení. Velkou výhodou EMS je, že to dokáže mnohonásobně rychleji než řídící elektrické proudy vysílané lidským mozkem. Zatnout svaly 85x za minutu prostě sami od sebe nezvládnete. Moderní přístroje s dvěma desítkami elektrod to dokáží hravě.

Když se trochu pohroužíte do matematiky, dokážete si také odpovědět na otázku, jak je možné, že stačí 20 minut takového cvičení na celý týden. Když jdete do posilovny a dáte si sérii určitého cviku po deseti opakováních a to celé třikrát za sebou, dopřáli jste určité svalové skupině 30 kontrakcí. Jak dlouho vám to bude trvat? Čtvrt hodiny? A přece je to jen 35 % kontrakcí, které s přístrojem EMS zvládnete za vteřinu!

Elektromyostimulace – relaxace z pohledu cvičence.

archiv autora

Jeden elektromyostimulační trénink trvá přesně 20 minut. Vždy určitý počet vteřin dochází ke stimulaci a stejný počet vteřin je ponechán uvolnění. Takže 10 minut čistého času cvičení, elektrostimulace s frekvencí 85 Hz. To máme 51 000 stahů za jeden trénink. Jak dlouho byste museli chodit do posilovny, aby se skóre vyrovnalo? Přístroje EMS navíc procvičují naráz v podstatě všechny svaly těla najednou.

U EMS probíhají impulzy mezi pravou a levou polovinou těla a opačně. To znamená, že kromě jiného dochází k naprosto rovnoměrnému zatěžování, což přispívá k odstranění dysbalancí v těle. Samotné cviky zvládne každý. Na displeji přístroje vidíte instruktážní video ke každému cviku, který je na provedení velmi snadný. Navíc vás celým procesem provází kvalifikovaný trenér.

Elektromyostimulace – sofistikovaný panel zobrazí vše, co potřebujete.

archiv autora

Se zvědavostí sobě vlastní jsem jedno EMS studio navštívil a podrobil se terapii. Výborná věc je ta, že přístroje jednak umožňují kvalitní aktivní cvičení, jednak ale také úžasnou aktivní svalovou relaxaci. Stačí jen nastavit patřičný regenerační program, impulzy jsou jemnější a kratší. Svaly vám jen příjemně zabrní, uvolní se, zabrní a tak dále. Výsledkem je zcela nový a nečekaný pocit - jste svěží. Regenerační program jsem zkusil i po náročném tréninku, po odběhnutých několika desítkách kilometrů v náročném terénu. Cítil jsem se hned o dost lépe i celková regenerace postupovala rychleji.

To režim aktivního cvičení je jiná káva. Poprvé se připravte na mírný šok. A pokud jste se zrovna vrátili z bojů třeba v Afghánistánu, kde vás v zajetí mučili elektrickým proudem, raději to nezkoušejte. Ostatním je naopak třeba EMS doporučit. Přijdete do studia, dostanete speciální triko, speciální šponovky a navlečou vás do korzetu a opásají dalšími elektrodami na stehnech a nadloktích. Tlustým kabelem, který vypadá, že vede přímo do elektrárny, vás připojí k přístroji. Na něm je spousta tlačítek, které ovládají stimulaci jednotlivých partií, volič programů i kolečko pro nastavení celkové zátěže. Všechno ale obsluhuje trenér, který má po ruce i vaši osobní kartu. Vypadá to jako běžná kreditka, na kterou se zapisují hodnoty vašeho tréninku, abyste mohli příště precizně navázat na předchozí úspěchy.

Elektromyostimulace – připojit a jedeme!

archiv autora

Zpočátku v určitých pózách aktivně pracuji proti slabším výbojům. Postupně ale trenér se zlomyslnou jiskrou v oku přidává na intenzitě a já mám pocit, jako bych spadnul doprostřed nějakého transformátoru. Sotva si zvyknete na určitou úroveň, hned následuje vyšší. „Je potřeba si cíle neustále zvyšovat. Když se jednou dostanu na vrchol, tak co tam pak budu dělat? Potřebuju další schod na cestě za neustálým zlepšováním," říká Jakub Vobořil, trenér Body Express. Vynakládám opravdu hodně sil na to, aby se mnou přesně mířené volty moc nezametaly, a pot se ze mě jen řine. Po dvaceti minutách jsem opravdu rád, že už to mám za sebou. To si už beru ručník, mířím do sprchy a za půlhodinu mám odcvičeno na týden dopředu! „K celkové regeneraci pak tělo potřebuje klidně i pět šest dní," vysvětluje trenér.

Je pravda, že první cvičení jsem cítil opravdu týden. S postupem času si ale tělo přece jen zvykne, regenerace je rychlejší a cvičení příjemnější. Důležité je vytrvat. Oceňuji i to, že v nabitém programu vám Body Express žádnou díru do rozvrhu neudělá. Za 30 minut jste skutečně ze studia venku, navíc na cvičení nepotřebujete opravdu vůbec nic. Speciální oblečení, ručník atd., všechno vám poskytnou. A když jdete cvičit ráno, netaháte pak celý den s sebou v tašce zpocené prádlo. Ani při kalupu ze snídaně na MHD nemusíte myslet na to, co všechno si do posilovny musíte vzít. Zkrátka nic. Je to pohodlné a účinné.