Zlepšování paměti pomocí běhu? Realita, říkají vědci

Běh má bezesporu mnoho pozitivních dopadů na každého, kdo jej alespoň náznakem pravidelně praktikuje. Mnohé vědecké studie dokládají, že je prospěšný jak celkovému psychickému naladění člověka, tak také jeho svalům, kostem, kloubům. Dost možná také prodlužuje život. Ale zlepšování paměti? Američtí vědci se na to podívali zblízka. A dospěli k překvapivým výsledkům.

Pamatujete si ještě na tu notoricky známou větu z filmu Samotáři: „Je sice pravda, že to ničí krátkodobou paměť...ale zase to prodlužuje tu dlouhodobou!"? Řeč byla samozřejmě o marihuaně. O běhu platí, že prodlužuje všechny druhy paměti. K takovému přesvědčení dospěli vědci z University of Mississippi.

Studie zveřejněná v odporném časopise Psychological Reports je založená na zkoumání 24 lidí ve věku 18-35 let, kteří se podíleli na sérii experimentů. Jejich úkolem bylo vždy zapamatovat si co nejvíce slov ze dvou seznamů vždy o 15 záznamech. Jednou u celého procesu museli sedět, jindy kráčeli na běžícím páse se střední intenzitou zátěže předtím, než se pustili do memorování.

Vědci při následném vyhodnocování vždy zjistili, že účastníci pokusu si zapamatovali nejvíce slov, když před samotným úkolem vykonávali fyzickou aktivitu. Jak magazínu Runner's World potvrdil vedoucí projektu Paul Loprinzi, aerobní cvičení jakéhokoli druhu může rozšiřovat možnosti jak krátkodobé, tak dlouhodobé paměti. Dále se také zmínil o skutečnosti, že jak cvičení střední intenzity, tak i cvičení o intenzitě vysoké podporují epizodickou paměť, tedy paměť na události svázané pro nás s určitým prostorem a časem.

Jiné výzkumy potvrdily domněnku, že pravidelné cvičení redukuje riziko onemocnění demencí na zhruba polovinu. Cvičení totiž pomáhá nervovým buňkám v jejich propojování a vzájemné komunikaci, což kromě jiného napomáhá uchovávání informací v paměti. Takže při příštím cvičení si pamatujte, že váš pot znamená přátelskou pomoc nejen vašemu tělu, ale i vaší paměti. Na marihuanu naopak raději zapomeňte.