Spermie se bouří: Chceme víc pohybu!

Pokud už milujete běh sami od sebe, přibude vám zřejmě jen další plus do téměř nekonečného přehledu pozitiv. Pokud běh ještě nemilujete, tak teď začnete. A pokud jste žena, omlouváme se, zrovna pro vás žádné dobré zprávy nemáme, i když...

Na první pohled se může zdát, že běh, potažmo fyzická aktivita se spermiemi nijak nesouvisí. Pravda je ale v tomto případě daleko, daleko odtud. Podle série nejnovějších výzkumů totiž spolu pohyb a počet spermií či mužská plodnost úzce souvisí. A to je opravdu dobrá zpráva, protože podle nedávné analýzy v takzvaném západním světě razantně poklesla u mužů četnost spermií mezi lety 1973 až 2011. Muži v Americe, Evropě, Austrálii, ale třeba i v Asii měli ztratit až polovinu ze svých běžných počtů spermií.

Někteří vědci se obávali, že dochází ke zdravotním potížím epidemického rozsahu, jiné studie ale podporují názor, že situace není zase až tak zlá, jak by se mohlo jevit. Nicméně v podstatě všechny z nich ukazují klesající trend. Moderní muži jsou tak méně mužní.

Na čem se mnoho kapacit shodne, je fakt, že existují způsoby, jak negativní trend zvrátit a u mužů tvorbu spermií opět podpořit. S nízkou kvalitou spermií je prokazatelně spojena nadváha nebo obezita. A právě míra tohoto zdravotního neduhu za posledních pár desetiletí značně narostla. Pokud dále třeba kouříte, jste ve stresu, vedete sedavý životní styl nebo požíváte alkohol či drogy, své genetické informaci s bičíkem také nijak neprospíváte.

Pro běžce to jsou ale všechno dobré zprávy. Příznivci běhu totiž často inklinují ke zdravějšímu životnímu stylu. A zdravý styl společně s fyzickou aktivitou zlepšuje hladinu testosteronu v krvi i produkci spermatu. Nic se ale nemá úplně přehánět. Když byla podobná studie provedena u ultravytrvalců, zjistilo se, že jejich spermie vykazují negativní trendy jak co do počtu, tak co do kvality. Lékařsky řečeno: Vysoká zátěž může potenciálně interferovat s atletovým fertilizačním potenciálem. Vy se ale pravděpodobně nemáte čeho bát. Zkoumanými byli špičkoví atleti. Trénink hobby běžce nebude mít na vaši funkci žádný negativní vliv, ba přímo naopak!