7 věcí, které při běhu fakt nechceš (I)

Existuje i pár jevů, jež nám mohou běhání pěkně znepříjemnit. Vydejte se s námi po jejich stopách, poznejte jejich příčiny, projevy a nástrahy a naučte se s nimi zacházet. Odměnou vám bude pohodovější běh, lepší výkony i snazší regenerace. A to už za to stojí, co říkáte?

Co mě to tady zase píchá?

PÍCHÁNÍ V BOKU

Na píchání v boku existuje mnoho teorií a nikdo vlastně přesně neví, co jej způsobuje. Dokonce ani to, že budete vysoce trénovaný jedinec, vás před ním ještě nemusí ochránit. Píchání v boku prý postihuje každého čtvrtého běžce. Nejpravděpodobnějším vysvětlením tohoto druhu bolesti bude asi nedostatek kyslíku pro hlubší břišní svalstvo. Jelikož nevíme, co píchání v boku přesně způsobuje, je také poměrně obtížné s ním bojovat. Některé cesty ale přeci jen vedou z pasti ven. Zkuste jíst v dostatečném předstihu před tréninkem nebo závodem a vyvarujte se tučných jídel nebo pokrmů s vysokým obsahem vlákniny. Pomoci by mělo i důkladné rozcvičení a rozběhání. Pokud už vás ale píchání v boku zasáhne, zkuste jeden z těchto receptů:



♦ Zastavte se a zkuste zhluboka a pomalu dýchat.

♦ Můžete také zkusit zatlačit dlaní do postiženého místa a toto místo prodýchávat.

♦ Vypněte obě paže do výšky, ohněte se v pase a pomalu se protáčejte na stranu postiženého boku, zatímco vydechujete. Paže nechte uvolněné. Následně totéž cvičení provádějte na obě strany s výdrží čtvrt až půl minuty.

Na píchání v boku existuje celá řada dalších „osvědčených" receptů. Můžete je postupně vyzkoušet všechny, v jednotlivých případech vždy ale jen jeden z nich. Jedině tak můžete odhalit, který se nejvíce osvědčil přímo u vás, a ten pak používat.

ZVRTNUTÝ KOTNÍK

Kotníky si mohou z běhání odnášet celou škálu nepěkných úrazů. V naprosté většině případů (alespoň v to pevně doufáme) však půjde o lehčí verze narušení vazů. Bolí určitě všechny varianty, ty lehčí se vám ale podaří po poměrně malé chvíli takzvaně rozběhat. Křivé došlápnutí, zakopnutí nebo naražení na tvrdou překážku ale může mít i horší následky. Pokud jste uslyšeli křupnutí, kotník prudce natéká a v jeho okolí se objevují větší či menší krvavé podlitiny, pokračovat v pohybu je špatný nápad. V případě, že jste zrovna na výběhu v horách nebo dále od civilizace, může být jediným dalším řešením volání o pomoc. Z tohoto důvodu také doporučujeme brát s sebou dobře nabitý mobilní telefon, případně záložní zdroj energie.

Je-li situace taková, že si poradíte sami, využijte kombinaci několika metod označovanou v odborné literatuře anglickou zkratkou RICE (rest, ice, compression, elevation) ‒ tedy odpočinek/klid, ledování, komprese, vyzdvižení končetiny.

V plném tréninku pokračujte až v době, kdy v kotníku nemáte žádnou bolest, dokážete s ním hýbat v plném rozsahu a nepociťujete žádné další rozdíly oproti zdravé noze (například v síle nebo udržení rovnováhy).

KŘEČE

Tuhle nepříjemnost zná asi každý, kdo už trošku trénoval nebo závodil. Jde o silné kontrakce svalstva, aniž bychom je mohli ovlivnit vůlí. Liší se svou silou a bolestivostí, v každém případě jde o nepříjemnou záležitost, která nás zpomalí nebo zcela zastaví. Někdy mohou být tak silné, že zcela znemožní pohyb v jednom či více kloubech. Křeče si zaviníme tím, že od svého těla chceme něco, na co aktuálně není připravené ‒ chceme po něm vyšší rychlost nebo delší trasu, případně oboje. Mějte na paměti, že limity našeho těla se mohou různit podle dané situace závodu nebo tréninku. K takovému vyčerpání kosterního svalstva, při němž nejsme schopni ovládat jeho kontrakce, dochází častěji za vyšších teplot. Jejich prvotní příčinou jsou tak nejčastěji různé fáze dehydratace. Zdravá a pestrá strava je jejich další dobrou prevencí.

♦ Pokud ke křečím dojde, zkuste postižený sval silněji stisknout. Pokud k tomu máte prostředky, můžete aplikovat také kompresní návlek nebo kompresní obvaz. Stisk aplikujte alespoň 15 vteřin, pak na stejnou dobu uvolněte a v případě potřeby postup opakujte. Po uvolnění zkuste sval jemně protáhnout. Následuje chůze a postupně můžete přidávat na rychlosti.