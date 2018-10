Zpestřete si trénink: Čas vyměnit MHD za běh!

Pravidelné dojíždění do práce, do školy a podobně je kvůli chronicky přetíženým dopravním cestám noční můrou? Prosedíte v autě, v autobusech nebo tramvajích kvůli neustálým zácpám příliš mnoho času? Rychlá a snadná řešení už slibují v rámci svého programu snad všechny politické strany. Než se jim podaří uvést své sliby do praxe, máme tu pro vás jednu alternativu.

Změňte zažité představy a zaběhněte si do práce či do školy!

Stále více lidí na Západě volí jako způsob dopravy do zaměstnání či jinam běh. Mnohdy je to stejně rychlé, nebo dokonce rychlejší. Kdo nemá rád tlačenice v ranní špičce v městské hromadné dopravě, bude možná tvrdit, že je to i pohodlnější. Navíc uděláte zároveň něco pro svou fyzickou kondici. V tréninkovém deníku si můžete odškrtnout další kilometry a zároveň ušetříte čas strávený na cestách. Kolik much tím vlastně zabijeme jednou ranou?

Stejně jako jakákoli jiná lidská činnost, má i pravidelné dobíhání (ekvivalent obvyklého „dojíždění") svá specifika. Některé aspekty nám mohou připadat i poněkud obtížnější, ale jakmile se s nimi jednou vypořádáme, nebude pro nás nic přirozenějšího než běh jako náhrada městské hromadné dopravy. Jak na to?

Logistika je základ

Hned na začátku budete muset řešit jeden logistický problém. Totiž ten, že ve většině případů v nějakém vybavení poběžíte, v kanceláři nebo v aule na přednášce ale budete chtít mít na sobě něco jiného. V cílovém místě si založte minisklad s náhradními věcmi na převlečení a hygienickými potřebami. Hned vzápětí totiž nejspíše budete řešit otázku, kde se po běhu vysprchovat. Každé pořádné pracoviště určitě něco takového má. Pokud není zrovna na patře s vaší kanceláří, zkuste se porozhlédnout po budově, určitě tam někde nějaký sprchový kout je. V nejhorším případě je možné využít například zázemí nejbližší posilovny a podobně. Zkrátka když doopravdy budete chtít, možnost se najde.

Co s sebou?

Nebudeme vám teď radit nejrůznější běžecké vychytávky na cestu. Sami už jistě máte nejlépe vyzkoušeno, co vám funguje. Na co bychom se ale přeci jen měli zaměřit, případně dokoupit do běžecké výbavy, je vhodný batoh. Měl by být přiměřeně veliký, optimálně do cca 10 litrů objemu, ale zároveň velice odolný. Bude muset umět vzdorovat pravidelné zátěži třeba i několikrát denně. Batoh se snažte nepřetěžovat, brát s sebou jen to nejnutnější a všechny potřebné věci už mít pokud možno v cílovém místě.

Takové okolnosti na vás budou mít další pozitivní vliv: budete více, lépe a přesněji plánovat svůj čas i své pracovní a mimopracovní činnosti. To by mohlo pomoci také vaší efektivitě a vést třeba i k dalším časovým úsporám. Nehledě ke skutečnosti, že jedno takové „dobíhání" může za den představovat i kolem 10 kilometrů.

Hlavně bezpečně!

Na co je dále potřeba se zaměřit, je bezpečnost. Bezpečnostních prvků není nikdy dost. Mějte na sobě vždy maximum reflexních doplňků, od běžeckých bot, přes legíny, trika nebo bundy až po čepice. V obdobích kratších dní se bude hodit i červené zadní blikající světlo a pořádné světlo přední. Přes den na sebe zkuste zbývající řidiče aut co nejvíce upozornit zářivými barvami. Na frekventovaných místech se raději vyhněte poslouchání hudby. Pokud opravdu sluchátka ke svému běhu nutně potřebujete, pořiďte si taková, přes která jsou slyšet i okolní zvuky.

Nepřežeňte to!

Dobíhání je prospěšná věc z mnoha různých pohledů. Chcete-li ale v běhu dosahovat také lepších výsledků, pouze pomalé kilometry k cíli nepovedou. A běhání do práce je bohužel často spojeno s postáváním na křižovatkách pod semafory a podobně. Je zkrátka dobré trénink mít více pestrý, kombinovat. Pokud je to možné, obměňujte své běžecké trasy k pracovišti. Pokud máte možnost, hrajte si také s rychlostí a na své cestě maximálně využívejte zelené plochy, ať svůj trénink nestrávíte celý mezi smrdutými výfuky aut.