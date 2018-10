Odřeniny? Už nikdy více!

Jsou běžci, kteří na odřeniny moc netrpí. Pak máte ale i běžce, jejichž tělo je samý šrám, krvavá odřenina a pálící místo na kůži už po pár kilometrech. Je to všechno v genetice, nebo za to může nevhodné vybavení? Přijďte tomu na kloub! My vám zatím můžeme přispět několika radami, jak možnost odřenin rapidně snížit.