TRÉNINK: Sestupné čtvrtky

V dnešním tréninku nepůjde ani tak o čtvrtky, pátky nebo neděle, jako spíš o čtyřsetmetrové úseky běhané skutečně naplno. Drobnou nevýhodou tohoto tréninku je potřeba v ideálním případě atletického oválu, v méně ideálním případě alespoň rovného úseku zpevněné komunikace bez děr v asfaltu a přílišného provozu. Co z těch dvou možností bude nakonec jednodušší najít, suď bůh.

Tento druh tréninku, který pravidelně zařazují třeba i vysoce výkonnostní Keňané, je zaměřený především na zvyšování psychické tolerance vůči zátěži. Na své si ale přijde samozřejmě i fyziologická rezistence vůči únavě a bolesti. A v neposlední řadě si tímto tréninkem dopřejete pořádný kopanec směrem k vyšší aerobní kapacitě.

Let's go! Na začátek zařadíme opravdu pořádné rozklusání a rozcvičení. Ke slovu by měla přijít abeceda i rovinky. Celkový náběh by se měl pohybovat kolem 3-5 kilometrů. Následují čtyři čtyřsetmetrová kolečka na ovále opravdu na plný plyn. Přistupujte k tomu úplně stejně, jako kdybyste skutečně závodili na 1600 metrů. Následuje pasivní odpočinek v délce maximálně 4 minuty, zkuste ale méně.

Opět individuální časovka, tentokráte na tři kola, tj. 1200 metrů. Na plný plyn! Opět následuje pasivní odpočinek v délce maximálně 4 minuty. Pak už nás čekají jen dvě kola, 800 metrů naplno, pasivní odpočinek zkrátíme na maximálně 3 minuty a poslední imaginární závod bude na jedno kolo, 400 metrů. Opět krátký pasivní odpočinek a posléze pořádný výklus, ideálně tak na 3 kilometry.

Trénink je to opravdu náročný, takže i přípravě svého těla a závěru celého tréninku se věnujte naplno a nic nezanedbávejte. Úplně zcela ideální je tento trénink jako příprava na pětikilometrový závod. Jeho pravidelné vykonávání bude mít ale svůj efekt i pro příznivce mnohem delších tratí.

SESTUPNÉ ČTVRTKY zahřátí (rozklusání, abeceda, rovinky) 3-5 km 1600 m naplno pasivní odpočinek 3-4 min. 1200 m naplno pasivní odpočinek 3-4 min. 800 m naplno pasivní odpočinek 2-3 min. 400 m naplno pasivní odpočinek 2-3 min. výklus 3 km

Sestupné čtvrtky mají ještě jednu velikou výhodu: Ze čtyř běhaných distancí naplno jde ve třech případech o standardní délky atletických závodů. Snadno si tak můžete porovnávat dosažené časy s kolegy nebo i sami se sebou na časové ose a získat tak ještě lepší přehled o své výkonnosti.