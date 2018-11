TRÉNINK: Pětka nanečisto

Ne každý se narodí s ideálním poměrem rychlých a pomalých, rychle unavených a vytrvalých svalových vláken. Naštěstí lze tréninkem ledacos změnit. A víte, co se dá taky tréninkem ještě změnit? Váš výsledný čas na závodech!

Jak už každý jistě dobře víme, ve správném tréninkovém mixu jsou zastoupené jak long-runy, tak silové výběhy a práce na rychlosti. Dnes to bude o tom posledním. Závod na pět kilometrů je vhodný i pro méně pokročilé běžce a skvěle ukáže, co v nás je. Pětka je taková podivná směs nároků na rychlost a zároveň i vytrvalost. Z toho taky vyplývá, že myšlenky na pohodlí necháme protentokrát doma. Díky pětce nanečisto zapracujete i na své mentální odolnosti. Protože, co vás skoro zabije, to vás hodně posílí.

Začneme důkladným rozehřátím. Nejprve volný běh na 2-3 kilometry minimálně, běžecká abeceda, zařaďte i pár rovinek ve stupňované rychlosti. Pak už jděte na věc: 2 kilometry leťte s větrem o závod. Pak si dejte 2 minutky lehkého klusu. Celé si to ještě jednou zopakujte. Do třetice zařaďte 1 kilometr naplno a pak už si můžete jen v klidu vyklusávat směrem k domovu. Jestli jste dali tuhle jednotku poctivě, máte na to nárok.

PĚTKA NANEČISTO důkladné rozcvičení 2 km velmi rychle 2 min lehký výklus 2 km velmi rychle 2 min lehký výklus 1 km velmi rychle dostatečné vyklusání čas kumulovaně za 2+2+1 km = reálný čas závodní pětky

Při tréninku si důkladně měřte a stopujte rychlé úseky. Výsledný čas za 2+2+1 kilometr vám dohromady dá čas, za jaký budete schopni odběhnout opravdový závod. Proč to? Při závodech na tuto kratší vzdálenost vás na svých křídlech ponese soutěživost a adrenalin. Dáte to i bez pauz, které jsme do tréninku zařadili.

Pokud vám právě tenhle trénink sedne, nebojte se ho zařadit do své přípravy 1x týdně.