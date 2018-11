5 věcí, které vám usnadní návrat k běhání po delší pauze

Návrat ztraceného běžce. Jak ho přežít co nejlépe?

1) V první řadě zabezpečte, abyste skutečně byli schopní účinně navázat na svůj předchozí trénink. Už jste se řádně vyléčili z choroby? Vaše vleklé zranění už je v pořádku? Nebudou vyžadovat některé svalové partie posílení, než se znovu pustíte do tréninku? Neváhejte konzultovat s odbornými lékaři, trenéry nebo fyzioterapeuty. Dále: Máte dostatek spánku? Nezapomínejte, že pouze jeho dostatek umožní vašemu tělu správně se adaptovat na trénink.

Do prvních tréninků vplouvejte pozvolna a s rozmyslem. Pokud je to potřeba, nebojte se zařadit ani chodecké pauzy. Tréninkovou zátěž navyšujte jen opatrně tak, aby v prvních týdnech po návratu nedošlo ke kontraproduktivnímu přetížení. Mnohem důležitější než jednotlivé hrdinské výkony je konzistentnost přípravy. Lepší jsou tři čtyři lehčí tréninky týdně než jeden dva „na krev".

2) Začínejte od nuly. Nenechte se nijak stresovat tím, jak úžasné jste měli výsledky před pauzou a jak strašné a ubohé jsou teď. Vymažte si ze svého sporttesteru historii a začněte úplně znovu. Nový začátek je od nuly a působí mnohem více motivačně než navazování na zašlou slávu. Máte otevřené možnosti, znovu můžete nastavovat své rychlostní i vzdálenostní rekordy. Uvidíte, že i nyní budete dosahovat výkonnostního růstu, byť třeba na jiné úrovni. Neztrácejte čas ani chuť do běhání tím, že budete porovnávat neporovnatelné. Užívejte si radost z prvních úspěchů po úrazu či nemoci!

3) Důležité je zachovat si radost a zdravé nadšení pro věc. Vaši motivaci vám pomůže zvednout nový tréninkový parťák nebo rovnou skupina či tým. To může platit i na úrovni informačních technologií: Zkuste si najít novou běžeckou aplikaci plnou veřejných výzev, soutěží nebo on-line závodů. Do svého „znovuzrození" můžete zapojit třeba i svou rodinu. Možná se svým partnerem nebo dětmi můžete krásy sportu objevovat společně. Starosti o aktuální rychlost nebo kilometráž můžete ze svého rozvrhu ještě škrtnout a užívat si znovunabyté svobody, kterou vám běh poskytuje.

4) Stanovte si cíle, přijměte výzvy! Zpočátku to může být třeba jen dostat se pravidelně na pár desítek minut ven. Možná byste se mohli zúčastnit nějakého malého lokálního závodu poblíž bydliště nebo byste se mohli přihlásit na nějaký fun-run. Můžete si dát za cíl vyběhnout třikrát týdně, případně každou sobotu vyběhnout na svůj pravidelný long-run. Mějte na paměti, že není malých cílů. Dovoleno je cokoli, co vám bude přinášet radost z pohybu. Na závěr ještě jednou připomínáme, že klíčem k úspěchu je konzistence. Raději neustále trochu než jednou moc.

5) Buďte dopředu připraveni i na obtíže, aby pak žádné nepřišly. Je dobré vědět, co přesně vedlo k tomu, že jste s běháním přestali. Identifikace příčin vám pomůže se jich napříště vyvarovat. Pokud k pauzírování vedlo zranění, jak byste se mu napříště mohli vyhnout? Pomohlo by zpevnění, protažení některých svalových skupin? Bylo by dobré posílit imunitu?

Potíže mohou být ale i jiného rázu. Nedostatek času ‒ jak vmáčknout několik kilometrů do vašeho nabitého programu? Vyměnit MHD za běh? Začít běhat s kočárkem? Zapracovat na kvalitnějším spánku?