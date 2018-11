5 rad, jak u běhání zůstat i na podzim aneb Vzdorujeme živlům a blbé náladě

1. Udržujte vysokou motivaci

Vždy, když cítíte, že byste měli jít běhat, ale do toho marastu se vám zkrátka nechce, si vzpomeňte na ty báječné pocity, které vás čekají hned za dveřmi po návratu. Tělo se během několika minut zahřeje, dostane se do příjemné pohody bez ohledu na rozmary počasí a vy si začínáte pohyb užívat. Vítr ani déšť najednou nevadí. Anebo jinak: Když na pár chvil zažijete nepohodlí, o to více si pak vychutnáte teplou sprchu po doběhu a zcela zasloužené rozvalování se na gauči. To nejtěžší je odhodlat se a udělat první krok mimo svou komfortní zónu. Pak už jde všechno samo.

2. Dejte si konkrétní cíle

Po celý rok jste pilně trénovali a teď z toho můžete těžit. Právě podzim je nejlepší na rozšiřování naběhané vzdálenosti. Teď je ten správný čas, kdy zvýšit například své týdenní tréninkové penzum. Přijímáte rádi nové výzvy? Pokud ano, je to skvělé, pokud ne, pojďte to alespoň prozatím zkusit. Možná budete příjemně překvapeni. Co se takhle přihlásit na nějaký méně obvyklý závod? Neobvyklý třeba destinací, délkou, prostředím nebo trasou. Teď je dobrý čas to zkusit. A nezapomeňte ani na vánoční nebo silvestrovské výběhy, fun-runy a jiné. Máte-li závodního ducha, je ten správný čas také na to pokusit se o nějaký osobní rekord.

3. Udržujte svůj běžecký život pestrý

Určitě je správné mít nějakou svoji rutinu, kterou dodržujete. Zvyk je železná košile, ale trochu změny může posloužit i jako vítané koření sportovního života. Zkuste zaexperimentovat se svou rychlostí nebo založením tréninku.

4. Odveďte pozornost

Někomu může pomáhat nemyslet na vítr, zimu a další nepříznivé okolnosti třeba hudba. Zkuste si do přehrávače stáhnout hudbu svého mládí nebo si pořiďte zajímavou knihu v mp3.

5. Sestavte si kurz pozitivního myšlení

I za nepříznivých podmínek se snažte myslet na něco pozitivního. Třeba na to, že běh udržuje v kondici nejen vaše tělo, ale také ducha. Připomeňte si velmi rozsáhlé pozitivní vedlejší účinky takového běhu. Prociťte, jak blahodárně působí na váš dýchací systém, na cévy a srdce, na mozek a smysly, ale třeba také na imunitu. Něco takového se bude na podzim určitě hodit.

