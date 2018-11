Vymakej svůj styl! Pár tipů, jak ušetřit energii a běhat rychleji a dál ‒ II.

SKÁKÁNÍ

Odborně se tento nešvar nazývá také „nadměrná vertikální oscilace". Energický běžec tak vydává spousty energie nejen na posun vpřed, ale i na pohyb směrem vzhůru. To je neefektivní. Ideální případ, kterého zatím ovšem nikdo nedosáhl, je nulová vertikální oscilace. Běžcovo tělesné těžiště by se tak pohybovalo po ideální přímce, zatímco by pracovaly pouze nohy a ruce. Nejpravděpodobnějším problémem při skákání je přílišný pohyb kolen vzhůru. Snažte se svoji sílu využít k hladkému pohybu dopředu s minimem poskakování.

MALÁ PRÁCE RUKOU

Mohlo by se zdát, že se běhá hlavně nohama a ruce s během až tak úplně nesouvisí. Není to pravda. Některé prameny dokonce uvádějí, že dobrá práce paží může dělat až čtvrtinu výkonu. Pokud při běhu nebo po něm trpíte bolestmi ramen a krku, možná to bude právě tím, že nesprávně používáte paže. Pokud si je jen „nesete" křečovitě zatnuté v oblasti hrudníku, je to chyba. Nejefektivnější je maximální uvolnění rukou v oblasti ramen, udržování zhruba pravého úhlu v lokti. Při každém kroku se ruce volně pohybují ve směru běhu (nepřetáčí se před hrudníkem), vyrovnávají trup a mírně sevřené pěsti míjejí oblast pasu.

ŽDÍMÁNÍ TRUPU

Přetáčení v pase někdy připomíná až ždímání mokrého prádla. Je samozřejmě velmi neefektivní a v dlouhodobých důsledcích i nebezpečné pro zdraví vašich zad. Ždímání úzce souvisí s prací horních končetin. Ty se v takových případech pohybují před tělem zprava doleva a zleva doprava, takže to až připomíná nějaký lidový tanec. Takové pohyby destabilizují trup (zpravidla jsou také ochablé svaly jádra) a velké množství energie se zbytečně ztrácí v boji o rovnováhu těla. Dbejte na to, aby se ruce pohybovaly pouze ve směru běhu, vhodným cvičením zpevněte trup.

PŘÍLIŠ POMALÝ BĚH

Možná už jste někdy viděli, že i profesionálové na horských ultra přecházejí občas do krajně pomalých temp či přímo do chůze. Začátečníci někdy volí minimální rychlosti, aby ušetřili energii. Pokud ale zrovna nestoupáte do příkrého svahu, může to být kontraproduktivní. Příliš pomalé tempo může znamenat, že vynaložíte energii, kterou dosáhnete menších výsledků, než byste mohli. Nejrůznější výzkumy ukázaly, že nejefektivněji tělo běžce pracuje spíše při vyšších rychlostech. Zkuste si pohrát s nejrůznějšími úrovněmi tempa, brzy přijdete na to, co už je pro vás zbytečně pomalé.