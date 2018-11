Retro je stále in. Němec kosí světové rekordy v netradičním stylu

Němec Markus Jürgens je zajímavý člověk. Nejen proto, že se sportem zabývá na vědecké bázi a nejen proto, že je držitelem nejrůznějších rekordů. Nejzajímavější už je jen jeho disciplína, které se věnuje s železnou pravidelností. Věřili byste tomu, že na maratonské distanci může být nejrychlejší Evropan, a to i bez afrických kořenů? A víte, co je to retrorunning?