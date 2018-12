10 000 kroků pro vaše zdraví? Jen dobrý marketing, nic víc!

Sportovní průmysl nedávno spočítal, že počet přístrojů umožňujících sledovat na denní bázi naše fyzické aktivity brzy na celém světě dosáhne půl miliardy. To už je pořádné číslo, za nímž se skrývají ještě větší čísla obchodníků. Kde se ale vzalo ono zaklínadlo 10 000 kroků denně na cestě za zdravím? Vycucali si ho z prstu!

10 000 kroků, jinak zemřete? No tak určitě...

Dnes pomalu každé malé dítě ví, že chcete-li zůstat zdraví, musíte každý den udělat alespoň deset tisíc kroků. Proč? Vlastně jen tak! Tento údaj totiž stojí značně na vodě a nemá absolutně žádný vědecký podklad. On totiž ve vědeckých laboratořích nebo alespoň v kalkulačkách statistiků ani nevznikl. Poprvé jej totiž položili na stůl pracovníci marketingového oddělení jedné japonské firmy. A teď se podržte židle nebo alespoň svého fitness-náramku: Učinili tak v 60. letech minulého století.

Zajímavou rešerši provedl britský The Guardian a ve svém článku upozornil na to, že uváděný počet kroků není ani realistický, ani smysluplný. Argumenty má pro své tvrzení poměrně silné: Běžci či chodci mají v průměru asi tak metrový krok. To znamená, že byste pro splnění tohoto fitness-cíle museli uběhnout nebo ujít deset kilometrů každý den. V podstatě každý náramek, fitness-hodinky, fitness-aplikace mají dnes přednastavený denní cíl 10 000 kroků. Jedině když tento cíl splníte, můžete se cítit fit. Opravdu?

Pro mladší či starší lidi není úplně reálné ujít či uběhnout deset kilometrů denně. Přesto to neznamená, že by měli trpět nebo snad nemohli mít dobrou kondici. Guardian pokládá na stůl další úhel pohledu, zcela prokazatelný fakt: Nezáleží jen na délce trasy, ale především na intenzitě tréninku. Jak moc se zadýcháte, jak moc se zvedne srdeční tep, to mohou být faktory mnohem důležitější než překonaná vzdálenost.

Podle současných výzkumů u lidí s různými stupni intenzity aktivity vás udrží při zdraví už 6000-8000 kroků. Zlatá střední cesta je pak 7500. Už to prý podle vědců zajistí signifikantní pokles pravděpodobnosti výskytu kardiovaskulárního onemocnění. A toto číslo také mnohem lépe odpovídá dalšímu poznatku, že by se člověk měl hýbat alespoň 30 minut denně. Další modernější poznatek hovoří také o tom, že záleží na kadenci. Jako obecně nejužitečnější vychází 100 kroků na minutu, tedy asi 10 min/km.

A kde se vlastně vzala magická desítka, na níž je dnes postaven celý jeden obrovský byznys? V 60. letech minulého století žilo Japonsko olympijskými hrami, které se konaly 1964 v hlavním městě Tokiu. Společnost Yamasa vytvořila první „wearable" krokoměr na světě, který jste mohli bez problémů nosit při sobě jako přívěšek. Marketingovému oddělení se líbila číslovka 10 000, a tak vyrazili za přízní zákazníků s přístrojem manpo kei, který právě takový počet měřil. „Jedině tak zůstanete zdraví a budete mít jistotu, že máte aktivní životní styl!" tvrdila reklama. A co vy? Už máte pro dnešek splněno?