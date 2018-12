Kde běhat v zimě: Opustit svůj milovaný trail pro pár mrzkých okamžiků na pásu?

S přicházející zimou nastává nejedno běžcovo dilema: Běhat, neběhat? Na pásu, venku? Zůstat tvrdý, vyměknout? Ano, řeč bude o běžeckém pásu, který jako by dělil společnost snad ještě více než nejvyšší politická reprezentace. Jsou běžci, kteří na pás nedají dopustit, oblíbili si jej a pravidelně ho zařazují do svých tréninkových plánů. A jsou běžci, kteří pás nesnášejí úplně stejně, jako skupina horolezců nesnáší umělé lezecké stěny. Málokdy je ale něco pouze černé nebo bílé. Jste si jistí, že nevezmete pás na milost? Ani když bude venku opravdu příšerné počasí?

Můžete si občas odskočit i na pás, na funkci to nebude mít vliv.

V americkém Wisconsinu nedávno univerzita prováděla výzkum, jak moc se liší běh na pásu od běhu klasického. Zjistilo se, že mezi oběma způsoby jsou určité drobné rozdíly, například u srdečního tepu nebo subjektivně vnímané úrovně námahy, ale že většinou nijak zásadně neovlivní úroveň tréninku. Když tedy chvíli budete svým lesním stezkám nevěrní s pásem, na vaši funkci ve vztahu k přespolnímu běhu to nebude mít žádný vliv.

♦ POČASÍ je na páse vždycky dobré. Ať už venku šlehají blesky, řádí hurikán nebo sněží jako na Sibiři, vy jste v klídku a pohodě, přesně v podmínkách, jaké si přejete. Nikdy nezmoknete ani vám nikdy není zima. Kdykoli máte po ruce občerstvení dle výběru bez nutnosti nosit ho při běhu s sebou. ALE: S největší pravděpodobností nedokážete nahradit panoramata ubíhající po vašem boku. Pokud běháte na pásu v posilovně, pravděpodobně budete muset dlouhé minuty obdivovat bílou stěnu. Možná budou mít v lepších zařízeních i televizi a budete moci sledovat své oblíbené hrdiny, ale přírodu to asi úplně nenahradí. Rozptýlit se však můžete jinou moderní technikou ‒ můžete si zkusit zaběhnout digitální maraton nebo se virtuálně proběhnout po nádherných koutech světa.

♦ RYCHLOST na páse volíte s precizností moderní techniky. Máte možnost variovat nebo ji udržovat strojově stejnou po naprosto přesnou dobu, případně pod naprosto přesným sklonem terénu. ALE: Většina z nás nemá běžecký pás doma a musí za ním chodit nebo dokonce dojíždět. To se už trochu ztrácí výhoda, že za běháním nemusíte „ven". Pokud to chcete napravit, vyhněte se levnějším modelům, ty nejsou pro běh, ale jen pro zlost. Tedy pokud nechcete zároveň patřičným způsobem potrénovat svůj kardiovaskulární systém, žlázy s vnitřní sekrecí a žilky v hlavě.

♦ GPS na páse vůbec nepotřebujete. Dokonce ani žádné jiné chytré přístroje. Pás většinou dokáže poskytnout nejen údaje o rychlosti, uběhnutých kilometrech, spálených kaloriích, ale i o srdeční frekvenci, případně BMI, indexu tréninkové zátěže a další. ALE: Srdeční rytmus bývá na pásu trochu pomalejší než v terénu. Je tedy o něco málo jednodušší uběhnout 10 kilometrů na pásu než v reálných podmínkách.

♦ RIZIKO je na pásu mnohem nižší než venku. Ačkoli každý z nás viděl kompilaci nejrůznějších pádů z běžeckých pásů, statistiky hovoří v jejich prospěch: Je pravděpodobnější, že upadnete a zraníte se někde venku než na běžeckém pásu. Je to dáno tím, že povrch zůstává stále stejný, bez jakýchkoli záludností. Nepřekvapí vás skryté náledí nebo kluzký kořen. ALE: Vědecká pozorování prokázala, že na pásu běžec zatěžuje mírně odlišné svalové skupiny, případně stejné skupiny mírně jinak než venku. Jak už ale naznačila i americká studie, není to zase až takový rozdíl, abyste se tím museli až do jara trápit.