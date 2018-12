15 tipů na dárky pod stromeček aneb Běhání pátrá (po dárcích), radí (nakupujícím), informuje (Ježíška)

Poslední měsíc roku už odkousnul z kalendáře prvních pár dní a to znamená jediné. Vánoce se blíží. A s nimi i stres a shon. Co pořídit komu? Kde to koupit, kde na to vzít? Dny, které měly být původně sváteční a oslavné, nám už od podzimu nahánějí strach. My ale něco vydržíme. Čísla Českého statistického úřadu hovoří jasně: Prosinec je měsícem s nejnižším počtem sebevražd. Určitě za to mohou i přehledy a tipy na vánoční dárky, které nejrůznější časopisy pravidelně přinášejí. Náš běžecký magazín drží krok a také on poradí ‒ aby sejmul z vašich beder to nejtěžší břímě a abyste si mohli Vánoce opravdu vychutnat!