5 tipů, jak se stát úspěšnějším běžcem. Není to jen o naběhaných kilometrech

Že hlavním pilířem úspěšného běžce je hlavně množství odběhaných tréninků a kilometrů, se dočtete v každé příručce. To je vcelku jasný bod. Ale aby nedošlo k omylu: Jenom na kvantitě se úspěchy zase až tak stavět nedají. Existují i další nuance běhu, které byste měli vzít na vědomí. A jak se přesvědčíte, být úspěšnějším není zase tak těžké, pokud dodržíte pár víceméně jednoduchých zásad.

Buďte vytrvalí

Vytrvalí nejen ve zdolávání svých kilometrů, ale i v dodržování tréninkového plánu a v pravidelnosti. Jeden dlouhý běh, jeden těžký trénink nebo jedna sada řádně odběhaných intervalů ještě z nikoho vítěze neudělá. Úspěšní běžci jsou známi svou disciplínou a konzistentností. Rutinně zvládají trénink za tréninkem měsíc po měsíci, rok po roce. Zároveň si ale dovolují určitou kontextovou flexibilitu. Není zkrátka dobré vyšilovat jen kvůli tomu, že vám třeba vaše vlastní svatba překazí jeden, dva tréninky. S ohledem na přípravu trvající mnoho měsíců a desítky odtrénovaných jednotek se nic nestane. A svět se nezboří ani kvůli tomu, že někdy naplánovaný trénink nestihnete v plném rozsahu. Vždy je lepší něco než nic.

TAJNÝ TIP: Udržovat disciplínu a motivaci na vysoké úrovni vám pomůže pečlivě vedený tréninkový deník. Pokud se chcete zlepšovat, určitě si jeden takový založte!

Neběhejte!

Možná by se slušelo doplnit ještě slovo „jenom". Běhání je dobrá věc, možná ta nejlepší, pokud aspirujete na titul úspěšnější běžec, ale pouze takto byste daleko nedoběhli. Mnohem smysluplnější je doplnit do svého rozvrhu také tréninky pro ostatní části těla. Nejvíce se zaměřte na core, tělesné jádro. To dnes naším sedavým způsobem života trpí nejvíce. A silné jádro vám pomůže i při běhání, kdy vám umožní mít efektivní běžecký styl a předcházet tak zdravotním komplikacím. Ti nejlepší se silovým a silově-výbušným cvičením (popř. dynamickému strečinku) věnují v podstatě při každé tréninkové jednotce.

Odpočívejte

Stejně důležitý jako samotný trénink je i následná regenerace, českým slovem odpočinek. Každý světaznalý sportovec ví, že třeba k nárůstu svalové hmoty nedochází při tréninku jako takovém, ale až po něm. Právě ve chvíli, kdy má tělo možnost zastavit a soustředit se na opravy napáchaných škod a superkompenzaci. Pokud vám maminka před spaním čítávala pohádku o princezně Koloběžce, víte, že ze všeho nejsladší je spravedlivý spánek. A nejen nejsladší. Kvalitní a dostatečně dlouhý spánek je zásadní i pro vaše zlepšování v běhu.

Ti nejzásadovější běžci do svého tréninku dokonce zařazují až dvoutýdenní pauzu několikrát do roka. Někdo si dá pohov třeba i celý měsíc. Tělo tak má dostatek času vylízat se ze všech ran a odpočine si i hlava, která už se nemůže dočkat, až pauza skončí, takže roste i motivace.

Zahřívejte

Můžete se jen rozběhnout a vletět do další tréninkové jednotky napřímo. Když se ale podíváte přes plot k profesionálům, zjistíte, že ti se důkladně rozehřívají před každým tréninkem. Tělo se důkladně připraví na výkon a nebude tolik trpět. Srdce se rozpumpuje, klouby se prokrví a promažou, cévy se roztáhnou, aby dokázaly pokrýt vyšší nároky příslušných svalových skupin... Pět až deset minut je právě ten časový interval, který dělá rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem či menším úspěchem.

Pomalu znamená pomalu

Jedna z velmi rozšířených chyb je běhání ve stále stejných rychlostech. Takto se k vyšší rychlosti nedopracujete. Když máte v plánu rychlý trénink, běžte opravdu rychle, vydejte maximum. Ale!!! Když máte následující den odběhat regenerační dávku, běžte opravdu pomalu. Nebuďte další z těch, kteří rychlé tréninky běhají moc pomalu a pomalé tréninky zase moc rychle! Lehký trénink berte opravdu lehce. Řiďte se třeba podle tepové frekvence nebo dejte na své pocity ‒ lehký trénink znamená, že budete schopni při běhu uvolněně konverzovat s kamarádem a domů se vrátíte nabití novou energií, nikoli zbití jak pes.