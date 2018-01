5 tipů jak to udělat, aby zimní začátek nepředstavoval konec

Ani moc, ani málo

Nejčastější chybou, které se občas nevyhnou ani ostřílení pobíhači, je příliš mnoho oblečení. Zkrátka vyběhnete do zimy a za pár minut se zachmuřeným obočím a krůpějemi potu na čele zjišťujete, že jste se oblékli moc. Odložit svou novou, těžce vysněnou bundu od Ježíška do křoví si netroufáte a dost možná ani nepoběžíte stejnou cestou zpět. Rozepnout zip, uvázat bundu kolem pasu, to všechno není tak úplně pohodlné, jako když se obléknete tak akorát. Standardní poučka z příručky říká, že se máte obléknout, jako kdyby bylo o 10 stupňů více, než ve skutečnosti je. To je sice pěkné, ale ne každý má tak vytříbený odhad. Osobně používám jinou pomůcku ‒ obléknu se výrazně méně, než kdybych šel za dané teploty třeba na nákup, a čekám. Je mi zima, ale když to do 10 minut přejde, jsem oblečený akorát. Prvních 10 minut tréninku je stejně nejlepší věnovat rozcvičení, rozehřátí organismu, což v klidu můžete udělat poblíž domova. Kdybyste náhodou zjistili, že je toho oblečení přeci jen moc, můžete přebytečné svršky ještě stále deponovat do bezpečí svého zádveří. Po zahřátí už byste se měli cítit komfortně a nic vám nebrání pustit se do tréninku naplno.

Ne moc daleko

Další rada s předchozí úzce souvisí. V třeskutých zimních podmínkách není úplně moudré vzdalovat se příliš od domova nebo třeba od horské chaty, kde zrovna bydlíte. V případě nějakých problémů či nesrovnalostí se vám určitě bude hodit, že jste stále v relativní blízkosti tepla, sucha, bezpečí a tak dále. Od věci ‒ zvláště pak na horách nebo v prostředí, které důvěrně neznáte ‒ určitě není ani vzít si s sebou nabitý mobilní telefon pro případné zavolání o pomoc nebo třeba taxi. Ti z nás, kteří mají kartu na dráhy, možná využijí možnost běžet po nějaké cyklostezce vedoucí podél trati. Ty tam jsou sice doby, kdy i malé nádražíčko skýtalo přívětivou náruč v podobě vyhřáté čekárny, ale i tak pro nás dráhy mohou představovat záchranu. Zkuste třeba nějakou ze stezek kolem Vltavy. Po jejím levém břehu vede trať s husou sítí zastávek, po níž co chvíli něco jede jedním i druhým směrem.

Nedávejte běh k ledu!

Zimní podmínky způsobí nejspíš běžcům nejednu obtíž, na druhou stranu se ale i na náročnější podmínky lze vhodně připravit a běh ‒ třeba i po ledu ‒ si pořádně užít. Pokud něco takového už máte, neváhejte speciální vybavení využít. Až se někde uprostřed lesa budete v bolestech válet po zamrzlé louži, kterou překryl proradný sníh, nebude vám nic platné, že doma v botníku máte nesmeky. Buďte zkrátka připraveni. Odlehčíte tak i své psychice a běh si užijete o to výrazněji. Pro opravdu zapálené běžce můžu doporučit třeba také výtečné hřebovky od VJ Sport, původně určené pro orientační běžce. Netřeba asi připomínat, že na zimní výpravy byste měli vybíhat v zimní obuvi, která dobře sedí a má dobrý grip. Fajnšmekři vyzkouší třeba zimní speciálku s vyšším svrškem a zimní gumovou směsí v podešvi.

Nerychle a nezběsile

Další tip rovněž navazuje na ten předchozí. Ani se speciální obuví se raději nepokoušejte o udržení temp, kterých jste dosahovali na vrcholu hlavní sezóny. Terén není ani zdaleka suchý a rovný asfalt. Už jen změna povrchu z pevného na terén může prodloužit vaši rychlost na kilometr klidně o několik desítek vteřin (častokrát v tom lepším případě). Takže s rychlostí si raději vůbec nelámejte hlavu a běžte maximálně tak rychle, abyste nad svými dopady pořád cítili (téměř) naprostou kontrolu. Pod sněhem na vás může číhat ledacos. V klidu věnujte zimní období nabíhání dlouhých pomalejších kilometrů a trpělivě stavte pevné vytrvalostní základy, na nichž s odezníváním zimy budete budovat rychlost.

(Být) dobře vidět

V zimním období s horší viditelností nezapomínejte ani na svou aktivní a pasivní bezpečnost. Za poslední roky jsme vám přinesli testy nepřeberného množství čelovek, blikaček a dalších svítidel, se kterými se určitě neztratíte, a navíc budete dobře vidět jak vy, tak i ostatní vás. V oblasti odrazek raději nespoléhejte jen na jednu věc. I tolik populární reflexní smotávací pásek na ruce či noze lze snadno přehlédnout. V zimě a za šera na sebe neváhejte navléknout maximum reflexních doplňků. Případní řidiči nebo cyklisté vás tak mohou rozeznat z větší dálky a mají více času za volantem nebo řídítky správně zareagovat. Testovali jsme pro vás i bundy celé posázené odrazkami, reflexní vesty, rukavice i další doplňky. Nabídka je dnes naštěstí velmi široká a je dobré ji využít.