Skandinávský trénink: O fartleku aneb Kde se noha zaprděla?

O fartleku si kde kdo myslí, že ví, co to je. To je přeci jasný: fart = anglicky prdět, leg = anglicky noha. „Zaprděná noha“ nebo také „Prdící noha“, to bude určitě nějaký běžecký kanadský žertík. Není tomu tak úplně. Není to žert, ale vážná věc. A není to z Kanady, ale ze Švédska. A z běžeckého žertíku jsme u běžeckého žargonu. Fartlek jako unikátní tréninková technika, skandinávský, do jisté míry intuitivní intervalový trénink. Umíte využívat jeho přednosti?