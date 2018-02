Běž a voň! aneb Smrdění není pro každého

Celý kosmetický, farmaceutický a dost možná i petrochemický průmysl je dnes zaměřen na to, aby člověka odnaučil smrdět. Ponechme na chvilku stranou otázky zdravovědního charakteru a zamysleme se nad tím, proč? Odpověď je nasnadě: Nikdo nechce být vyobcován ze společnosti, z kruhu svých přátel jenom kvůli nevhodnému tělesnému zápachu. Tím méně po tom touží běžec, sám postava přátelská, s tendencemi ke sdružování. Jak to tedy udělat ‒ běhat a nezapáchat?

Bože, to je rychna!

Pojďme si hned v úvodu říci, že původcem tělesného zápachu není ani tak náš pot, jako spíše nejrůznější bakterie jej rozkládající, případně i houby, plísně a další zástupci flóry a fauny hodující na našich odumřelých buňkách a dalších tělesných odpadech. Reklamy nás dnes a denně přesvědčují, že potit se je nelidské a měli bychom tomu udělat ráznou přítrž. Omyl! Člověk se ani zdaleka nepotí jen tak, že by jej to třeba i bavilo. Pocení je jedna z našich základních tělesných funkcí, díky nimž jsme vůbec naživu. Pocení zajišťuje naši termoregulaci i odvod odpadních látek. Pokud chcete běhat, budete se potit, to je krutá realita. Existuje ale pár fíglů, díky nimž se můžete udělat společensky přijatelnějšími, i když se potíte.

Dbejte na správný výběr oděvu

Bakterie mají velice různou oblibu různých tkanin, některé dokonce nesnášejí. Takovým příkladem je vlna, pro běžecké účely nejspíše vlna merino. Je lehká, dobře odsává pot a zabraňuje množení bakterií. Někomu ale zrovna merino nevyhovuje, tak může sáhnout i po bavlně nebo bambusovém vláknu. Ty už mají své limity v odvádění potu, ale jisté zásluhy za nemnožení bakterií se jim nedají upřít.

Syntetické materiály (pokud nemají nějakou stříbrně-nanotechnologickou úpravu) zapáchají opravdu instatně, jen co je vezmete na sebe. Pokud si musíte vybírat ze syntetiky, upřednostňujte raději nylon před polyesterem. V polyesteru se bakteriím obzvláště líbí. Dnes existuje i mnoho tkanin kombinujících výhody jak přírodního vlákna, tak toho syntetického.

Velice také prospěje, když vaše běžecké oděvy nebudou upnuté, ale spíše volnější. Vlhkosti se tak zbavíte rychleji. Netřeba snad připomínat, že pravidelné a časté výměny běžeckých svršků i spodků značně přispějí k vaší společenské akceptovatelnosti.

Holte a zastřihujte

Holení hlavně v podpaží a ve slabinách může velkým dílem přispět k minimalizaci koncentrování vlhkosti. Kde je vlhko a temno bez dostatečného pohybu vzduchu, tam se daří všelijakému zdroji zápachu. V tomto ohledu se vyplatí i péče o porost hlavy. Například takové lupy dokáží k hodům přilákat nejednu bakterii, plíseň, roztoče... a tím napomáhat vzniku nepříjemného zápachu.

Hygiena ‒ půl (psychického) zdraví

V našich končinách asi není potřeba nijak přílišně zdůrazňovat potřebu pravidelné hygieny. U běžců si největší pozornost kromě podpaží a slabin zaslouží chodidla. Pravidelná denní péče je žádoucí. Kdyby běžné prostředky nezabíraly, využijte dobrodiní vysoušečů obuvi s dezinfekčními účinky ultrafialového světla, případně spreje na obuv či chodidla.

Nejkontroverznější položkou boje proti tělesnému zápachu jsou antiperspiranty, v zásadě chemikálie zabraňující tělu se potit. Nejčastější složkou takových přípravků je hliník a mnohé studie přispívají k obavám, že jsou původcem rakovinného bujení. Pokud se rozhodnete jít touto cestou, zkuste používat spíše přírodní produkty na bázi prostředků bližších našemu přírodnímu původu.