TRÉNINK: Na začátek zkuste kopce po vzoru Keňanů!

Tentokrát vám nabízíme trénink známý v anglosaských zemích pod názvem „Keňské kopce". Jde o velice jednoduchou a velice účinnou – hlavně počáteční – přípravu na nadcházející sezónu, kdy už si potřebujete zase pomalu začít dávat do těla, ale ještě to úplně nepřehánět.

Najděte si ve svém okolí běhatelný kopec s rozumným sklonem a přiměřené délky. Po povinném zahřátí organismu se pusťte do jeho vybíhání i sbíhání po dobu 15 minut na úrovni námahy, jakou pociťujete při hodinovce. Není to úplně málo, ale úplně devastující by to být taky nemělo. Následuje pětiminutový meziklus na rovince a další čtvrthodina práce na kopci nahoru a dolů. Závěr opět patří povinnému výklusu.

Tento jednoduchý trénink je také velmi vhodný v kopcovitých podmínkách, kde není možné snadno se orientovat pomocí rychlosti nebo naběhaného času.