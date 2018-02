Staňte se éterickými runnery, nebojte se alternativismu!

Už je to tady! Pravda, láska a alternativní přístupy si pomaloučku probíjejí cestu i do světa běhu. Nic nového pro ty, kdo používají běh jako formu meditace nebo jsou příznivci poněkud světštějšího psychohygienického přístupu. Teď ale alternativa doléhá už i na běžné sportovce, před nimiž se prosvětlují netušená zákoutí běhu. Zkuste i vy některý z éterických přístupů!

♥ Odhoďte negativismus!

Většina z nás asi má v hlavě někdy dost negativní druhý hlas, svého čerta a věčně nespokojeného našeptávače, který pronáší soudy typu: To nikdy nezvládneš! Jak chceš uběhnout maraton, když se zadýcháš i doma do schodů? Na běhání máš moc velký panděro! Odděláš se a nikdy nezvítězíš! Znáte to také? Zkuste tuhle techniku: Na jednotlivé kartičky si napište všechny ty zlé věty, které se vám někdy honí hlavou. Každou na jednu kartičku.

A pak postupně (nejlépe za prozpěvování nějaké indické mantry) jednotlivé kartičky zmačkejte a hoďte do koše. Máte-li doma kamna nebo krb, naházejte je do ohně! Tuhle techniku zkoumali například španělští vědci a zjistili, že vede k nárůstu sebevědomí a motivace. Určitě to stojí za pokus. A kdyby to nezabralo, zkuste techniku po nějakém čase zopakovat. Zimní mrazy ještě zdaleka nepřešly, takže kdyby to nedejbože na vás nefungovalo, máte alespoň čím topit.

♥ Uběhněte Matrixu!

Odpojte se od systému, alespoň na chvilku, alespoň občas. Stále více běžců tráví stále více času oblékáním, nandáváním, připínáním a aktivováním nejrůznějších pomůcek než samotným běháním. Přestaňte s tím, nepotřebujete to, je to všechno zbytečné. Zkuste jeden trénink v týdnu absolvovat „na starou školu": triko, trenky, kecky, žádné elektronické hračičky a další nezbytnosti dnešní doby. Soustřeďte se při běhu plně na své prostředí (v lese nebo na horách vám to půjde nejlépe), pozorujte svoje myšlenky, kam vás po čase zavedou. Naslouchejte pocitům přicházejícím z vašeho těla. Znovu si vychutnejte ten pocit, jaké to je běžet a nic než běžet.

♥ Šokujte změnou!

Šokovat změnou potřebujete především své tělo a svou mysl. Vaše okolí je v tomhle směru až na posledním místě. Kdysi jistý Albert řekl něco v tom smyslu, že by bylo bláznovství dělat věci pořád stejně a očekávat jiné výsledky. Byl to sice fyzik, ale na běh to stoprocentně platí také, běh je přeci svým způsobem také fyzikální jev. Pokud se chcete v běhu zlepšovat, budete muset něco měnit. Někomu stačí změna kilometráže, někomu zase bude vyhovovat prohloubení kvality tréninku. K tomu druhému existuje pěkná pomůcka: Zkuste občas při tréninku na 100 metrů něco změnit na svém běžeckém stylu. Pohrajte si jednou s postavením rukou, jindy s nakloněním trupu, výškou zvedání kolene nebo dopadem chodidla na podložku. Po sto metrech nechte tělo zapadnout do zajetých kolejí. Tímto způsobem snadno odhalíte, kde se mohou ještě skrývat rezervy. Vaše tělo změna pozitivním způsobem vyšokuje a koncentrace na běh, míra uvědomování si vlastního těla se opět zvýší.