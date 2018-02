Vzhůru do schodů! Posuňte svůj běh do vyšších pater!

Potřebujete svému běhu dodat sílu a výbušnost? Potřebujete zlepšit mentální přípravu a zjistit, co ve vás opravdu je? Pak potřebujete schody. Spousty schodů, které spolykáte v přípravě na kopcovité závody, ale i na ty docela rovné.

Vzhůru do schodů! Vzhůru do světa bolesti, která se vyplácí!

Mrakodrap Shanghai Tower o 128 patrech má několik zápisů v knize rekordů. Třeba jeho výtahu trvá jen 40 vteřin, než vás z přízemí vyveze do posledního patra. Nás ale spíš bude zajímat jeho 3398 schodů. Je v lidských silách je vyběhnout? Ale ano! Ti nejlepší to zvládají za čas kolem 20 minut. Abyste k nim mohli jednou patřit taky, máme pro vás pár tréninkových tipů.

Běhání do schodů není cvik pouze sám pro sebe. Když se zlepšíte na schodech, zlepšíte se zároveň v terénu i na absolutní rovině. Rychlost a síla zde kráčejí ruku v ruce a když následně poběžíte po rovince, bude vám to najednou připadat velmi snadné. Vaše mentální síla povyroste. Tak proč to nezkusit?

Běh do schodů má několik specifik. Nejdůležitější je, abyste se do tréninku nepustili příliš zhurta. Přepálený start se tady projevuje mnohonásobně rychleji než na rovině. Pokud začnete příliš rychle, splasknete brzy jako mýdlová bublina. Začínejte pozvolna a opatrně. Na schodech jde velmi rychle do tuhého, hromady kyseliny mléčné na sebe nenechávají dlouho čekat.

TRÉNINKOVÝ TIP PRO ÚPLNÉ ZAČÁTKY zahřejte se 10minutovým rozklusem na rovince 1x ekvivalent 10 pater krátká pauza na vydýchání 1x ekvivalent 10 pater závěrečný výklus 10 minut

Můžete si trénink ozvláštnit tím, že schody budete brát po dvou a ruce použijete k napomáhání pohybu odrazy od zábradlí. Zapojíte tak do hry celé tělo.

TRÉNINKOVÝ TIP PRO POKROČILÉ zahřejte se 10minutovým rozklusem na rovince 3-9x ekvivalent 30 pater s 5minutovou pauzou mezi jednotlivými sety závěrečný výklus 10 minut

Začínejte opravdu pozvolna a přidávejte jen opatrně. Náročnost tréninků můžete zvyšovat dvěma způsoby – přidáváním pater, zkracováním pauz.