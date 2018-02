Přišla zima, přišel mráz – co s tím, běžče, uděláš?

Počasí si s námi dělá obrovské veletoče. Po atypicky teplém lednu, kdy na nejedné zahradě nasadily poupata mimo jiné i růže, v těchto dnech, kdy se očekává obvykle předjaří, tu doslova a do písmene platí slova jedné známé písničky: My čekali jaro, a zatím přišel mráz.

Pro řadu z nás je to velkým zklamáním, pro přírodu šokem, nicméně neplakejme nad něčím, s čím stejně nic nezmůžeme – mráz je prostě tady, počasíčko má své dny a to jaro nakonec stejně přijde. Má to koneckonců i své výhody: Konečně vymrznou všechny ty bacily, klíšťata a jiní nevítaní návštěvníci. Ostatně i dle kalendáře je do jara ještě daleko, a tak se něco podobného dá čekat. Je samozřejmě lépe, přijde-li to nyní než později, když všechno pokvete. Pokud žijete nad současnou sněžnou čárou, prodloužíte si tak i svou sezónu na běžkách.

Když pořádně zavane od Sibiře (a ne náhodou se též říká, že mráz přichází z Kremlu), nenese to nic moc dobrého. Nebývá to provázeno sněhem a pole i zahrádky, které by únor bílý vskutku posílil, naopak trpí. Vzduch je studený a suchý, srážky sněhové se nemají kde nabrat. Zatímco vyhlídky na běžkování v krajích pod sněhovou čarou jsou tedy nulové, naskýtají se nám možnosti zcela jiné. Lesní běžecké cestičky jsou nyní dobře umrzlé a nejsou-li na nich zmrazky, jsou i vcelku rychlé a bezpečné.

Konec února a začátkem března jsou časem postupného zrychlování – pokud jste se v časech zimní objemové přípravy právě na tohle těšili, můžete se do toho rovněž pustit. V mrazu ale hrozí zranění, i když se na to optimálně obléknete – svaly zkrátka potřebují zahřát a ne všem se budou líbit rychlé pohyby. Dejte jim tedy čas na rozehřátí v podobě delšího klusu a kvalitního rozcvičení. Pokud jste doposud jen klusali, volte spíše stupňované tempo než hned úseky. Běháte-li čtyřikrát týdně, nechte nyní dva své výběhy podobně jako dosud včetně jednoho delšího, který můžete dále prodlužovat v závislosti na tom, na jakou trať se připravujete.

Jeden z tréninků bude stupňovaný, druhý proložte abecedou nebo rovinkami, případně jej běžte ve svém obvyklém tempu a přidejte několik rovinek na závěr, až budete rozehřátí, vydýchejte se a v teple domova protáhněte. Drsní závoďáci se do toho nejspíše položí mráz nemráz. Samozřejmě i v čase studeného odchovu si můžete své svižné tréninky dopřát, pokud se po takovém tréninku bezpečně dostanete do tepla a všem nám pak v teple bodne teplý čajíček. Třeskutě mrzne především v noci, přes den to tak hrozné není. Kde udeří velký mráz i přes den, zacvičte si doma nebo vyběhněte do fitka. V čase chřipek posilujte imunitu. My ji také naším běháním venku posilujeme. Otužujeme se tak, aniž bychom o to nějak zvláště usilovali. Nicméně nezapomínejte na pořádnou dávku vitamínů ani na fakt, že několik hodin po těžším tréninku nebo závodě máte naopak imunitní „okno", v němž můžete naopak snáze něco chytit.

Nicméně je tu ještě jedno příjemné zpestření zimního mrazivého tréninku – i v nižších polohách. Bruslení! Výhodou jinak neoblíbeného holomrazu, trvá-li dostatečně dlouho, je i to, že zamrznou rybníky a stojaté vody vcelku hladkým ledem, z něhož není třeba hrabat sníh, abyste se mohli sklouznout. Je tak možné některý z lehčích tréninků běžeckých nahradit bruslením. K práci se tak dostanou jiné svalové skupiny, které při běhu jinak zahálejí. A bonus nakonec? Jistě vám neuniklo, že dny se nyní už pořádně prodloužily, a tedy běhá se lépe i déle bez nutnosti světélkování po většinu dne, ať již venkovní teploměr ukazuje cokoli. A příslib, že to jaro přece jen přijde.